Avec les meilleurs cyclistes mondiaux pour récolter des fonds pour la Fondation Princesse Charlène

Hormis le Tour de France, c’est un peloton qui rendrait envieux n’importe quel organisateur de course cycliste. Aujourd’hui, en Principauté, ce sont les plus beaux CV du cyclisme actuel qui seront présents pour la première édition de "Beking Monaco", un événement créé par Matteo Trentin - en collaboration avec AWE International Group et Live Your Passion - qui fait la promotion du vélo comme mode de déplacement (lire ci-dessous). Pour ce Critérium, inscrit au calendrier UCI, figureront ainsi sept des neuf dernières lignes du palmarès du Tour de France, avec les présences de Tadej Pogacar, Geraint Thoimas et Christopher Froome. L’événement est avant tout caritatif, avec des fonds reversés pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco ainsi qu’à celle du regretté Michele Scarponi (décédé tragiquement en 2017), en présence de son frère Marco, mais nul doute que ces champions vont se challenger sur cette course. Un circuit de 1,3 kilomètre Ces quarante coureurs devront accomplir quarante fois une boucle de 1,3 kilomètre dessinée dans le cœur de Monaco, empruntant les virages du Tabac et de la Rascasse rendus célèbres par la F1, avec une ligne de départ et d’arrivée qui se situera devant le Port Hercule. Avec ce tracé sinueux et plat, le vainqueur sera certainement un sprinteur. Et, là encore, il y a du beau monde sur la ligne de départ, avec Caleb Ewan (5 victoires sur le Tour), le triple champion du monde Peter Sagan, Sonny Colbrelli (champion d’Italie, d’Europe et vainqueur de Paris-Roubaix cette année), Philippe Gilbert (vainqueur de quatre des cinq ‘‘Monuments’’) ou encore Matteo Trentin, l’organisateur aux huit succès sur les grands Tours. "Courir avec tant de collègues et d’amis à Monaco sera une émotion unique et je suis impatient de monter sur mon vélo et d’essayer ce circuit" estime Sonny Colbrelli, l’homme fort de la saison dernière. Preuve qu’il y aura aussi du sport cet après-midi!

Ils seront quarante professionnels au départ du Critérium, parmi eux trois vainqueurs du Tour: Tadej Pogacar (en photo), Chris Froome et Geraint Thomas. Face à eux: Matteo Trentin, Peter Sagan, Primoz Roglic, Philippe Gilbert, Steven Kruijsvijk, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Michael Valgren, Davide Formolo, Oliviero Troia, Caleb Ewan, Salvatore Puccio, Luke Rowe, Eddy Dunbar, Dylan Van Baarle, Elia Viviani, Wout Poels, Sonny Colbrelli, Matej Mohoric, Nicolas Roche, Soren Kreg Andersen, Michael Matthews, Robert Stannard, Andrej Zeits, Samuele Battistella, Jakob Fuglsang, Hugo Houle, Alexander Vlasov, Matteo Moschetti, Fausto Masnada, Sam Bennett, Diego Rosa, Niccolò Bonifazio, Davide Rebellin, Danny Van Poppel et les Monégasques Victor Langellotti et Antoine Berlin.

PROGRAMME 10h30- 11h15: Pro/AM exhibition. Course qui réunit douze équipes composées d’un coureur professionnel, un ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène (*) et deux amateurs. 13h: présentation des coureurs. 13h30-15h15: Critérium des professionnels. 9h-17h: exposition et ateliers pour les enfants sur l’éducation routière. * On retrouvera notamment les pilotes Valtteri Bottas, Arthur Leclerc, les anciens cyclistes Mario Cipollini, Thor Hushovd, l’ex pilote moto Michael Doohan, Lizzie Deignan, gagnante de Paris-Roubaix...