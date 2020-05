On révise ses classiques avec "Démineurs" et "Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates"

Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates de Mary Ann Schaffer et Annie Barrows

Angleterre, fin de la Seconde Guerre mondiale. Les chroniques de Juliet Ashton (qui a tenté de faire sourire les lecteurs du Spectator avec ses articles humoristiques pendant la guerre) sont réunies au sein d’un livre.

Et alors qu’elle cherche de nouvelles idées pour un prochain roman, elle fait la découverte du Cercle littéraire des amateurs de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey, créé par Élisabeth McKenna pour justifier une violation du couvre-feu allemand.

Ses membres hétéroclites, pas forcément très ouverts à la littérature mais contraints de lire pour éviter les représailles des occupants, trouvent dans la lecture et dans l’échange, au sein du cercle, une source de divertissement et d’espoir inattendue.

C’est d’abord par l’échange de lettres avec un habitant de l’île, Dawsey Adams, que Juliet Ashton fait la connaissance de ce petit monde, jusqu’au jour où sa route la conduit à Guernesey.

Écrit par Mary Ann Schaffer et sa nièce Annie Barrows, Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates est tout à la fois drôle, attachant, pittoresque… Dès les premières lignes, vous ne pourrez plus vous détacher de ces échanges épistolaires décrivant tour à tour les membres du cercle et leur histoire en ces temps de guerre. Plongez dans leurs aventures.

Démineurs de Kathryn Bigelow

Ca vous prend aux tripes dès les premières minutes : Démineurs, de Kathryn Bigelow. Démineurs ou le film que l’on n’attendait pas vraiment.

Le style, quasi documentaire, nous plonge de manière intrinsèque dans le quotidien d’hommes hors du commun, prêts à sacrifier leur vie pour en sauver d’autres.

La réalisatrice (ex-femme de James Cameron pour la petite histoire, elle le coiffa même au poteau de l’Oscar du meilleur film 2010 face à Avatar!) raconte donc le quotidien d’une équipe de démineurs emmenée par le sergent chef James (Jérémy Renner), dans l’enfer de Badgad.

Ici, la guerre en Irak, véritable traumatisme de l’Amérique moderne, sert davantage l’introspection des personnages, et interpelle sur l’essence même de la nature humaine.