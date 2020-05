Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? La semaine Gabin sur France 3

Les cinémas étant toujours fermés, les chaînes de télé bombardent leurs programmes de films, ce qui n’était pas toujours possible auparavant.

Cela permet de revoir de beaux longs-métrages. France 2 ayant retrouvé Faustine Bollaert pour son émission Ca commence aujourd’hui, les films ont donc glissé de cette chaîne sur France 3.

Jusqu’à vendredi, vous pourrez revoir les grands classiques du cinéma de Jean Gabin tous les jours à 13h50.

Aujourd’hui, Maigret et l’affaire Saint-Fiacre, réalisé par Jean Delannoy (notre photo).

Dans cet épisode sorti en 1959 –car Gabin a tourné plusieurs Maigret–, le commissaire Maigret retourne dans sa ville natale car sa vieille amie, la comtesse de Saint-Fiacre, reçoit une lettre anonyme lui annonçant qu’elle mourra le mercredi des Cendres… Le jour venu, elle est retrouvée morte. On diagnostique un arrêt cardiaque, mais cette version des faits ne suffit pas à Maigret.

Ces "vieux films" comme l’on dit, sont tous en noir et blanc mais ils se laissent regarder à nouveau avec plaisir.

Ainsi demain, mercredi, dans Le Rouge est mis de Gilles Grangier, vous retrouverez Jean Gabin mais également Lino Ventura, autre grand acteur du cinéma français.

Jeudi, des voyous avec de la classe et des beaux costards dans Le cave se rebiffe, toujours de Gilles Grangier (1961).

Enfin, un grand classique s’il en est : Un singe en hiver de Henri Verneuil (1962). L’histoire est celle d’un hôtelier d’une petite station balnéaire de Normandie qui a juré à sa femme de ne plus toucher à un verre d’alcool. C’était sans compter avec l’arrivée de Fouquet qui surgit avec la tentation. Et Fouquet est interprété par Jean-Paul Belmondo. Pour compléter le casting –de choix dans ce film– il y a Noël Roquevert et Suzanne Flon. Excusez du peu!

D’aujourd’hui à vendredi, tous les jours, à 13h50, sur France 3.