On révise ses classiques avec Stendhal et Blanche Neige...

Lucien Leuwen, de Stendhal

Et pourquoi pas un bon petit Stendhal ? Je me souviens l’avoir découvert dans ma jeunesse. Je m’étais fait plaisir en achetant plusieurs de ses romans dans l’édition de La Pléiade. La classe! Je n’avais pas voulu commencer par Le Rouge et le Noir. Trop connu, trop conseillé aussi. C’est comme les films dont les acteurs font trop de promo à la télé, c’est louche !

Donc je me suis lancé dans Lucien Leuwen. Lucien Leuwen est le deuxième grand roman de Stendhal, écrit en 1834 juste après Le Rouge et le Noir. Lucien, un fort beau garçon, est renvoyé de l’école polytechnique car il est soupçonné de sympathies républicaines – nous sommes à cette époque sous la Monarchie de Juillet. Son père, riche banquier, lui permet de devenir lieutenant et il sera basé à Nancy.

C’est là qu’il tombe amoureux d’une jeune veuve. Mais des méchants vont tout faire pour briser leur amour. Lucien rentre à Paris où, une fois encore, son père agit et lui obtient le poste de secrétaire du ministre

de l’Intérieur. Là, on lui demande de truquer des élections et plusieurs rebondissements se produisent.

Et puis un jour, Lucien se fait draguer, mais grave, par Mme Grandet, la femme du receveur général. Il reste de marbre. Jusqu’au moment où... Cupidon lui décoche deux flèches !

Blanche Neige, le premier grand dessin animé

Avant il y avait Mickey Mouse et les Silly Symphonies et, en 1934 –un siècle après Lucien Leuwen!– Walt Disney décide de faire un long-métrage. Un grand dessin animé. Il sortira en 1937. Le premier grand dessin animé à succès s’appelle Blanche Neige et les sept nains. Un chef-d’œuvre.

Le film est l’adaptation d’un conte des frères Grimm, publié un siècle plus tôt. Blanche Neige est très belle mais elle a une belle-mère très jalouse. Tous les jours elle demande à son miroir: "Qui est la plus belle du royaume?". Et un beau matin, le miroir répond que c’est Blanche Neige. La reine la chasse dans la forêt, Blanche neige se réfugie chez les sept nains jusqu’au jour où un prince la rencontre. Vous vous rappelez la chanson "Un jour mon prince viendra...", eh bien c’est dans ce dessin animé qu’elle est interprétée.

Le prince est beau, les nains finissent par être gentils et Blanche neige vous fera verser une larme ou deux. Même vous messieurs.