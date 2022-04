Winning Time, la série qui vous emmène dans les coulisses d'une équipe légendaire de la NBA

Pas besoin d’être fan de basket-ball, de NBA, ni même de sport en général pour tomber sous le charme de la dernière série HBO, disponible sur OCS, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Derrière la caméra, on retrouve Adam McKay, un génie passé par le Saturday Night Live et qui présente déjà de sérieuses références: Vice, The Big Short, Don’t Look Up ainsi que Succession dont il a notamment réalisé le pilote. Sa dernière pépite s’articule autour de dix épisodes et s’intéresse à la dynastie des Lakers de Los Angeles dans les années 1980.

Franchise historique de la NBA, les Lakers ne gagnent plus rien depuis le début des années 1970 et l’avènement du duo Jerry West-Wilt Chamberlain. Depuis, les Celtics de Boston ont repris le flambeau et la franchise californienne cherche un second souffle avec Jerry West – surnommé Mister Logo car son ombre est celle qui orne le logo de la Ligue – sur le banc. C’est là que Jerry Buss, un milliardaire loufoque, entre en jeu. L’homme rachète la franchise et opère des choix cruciaux. Son idée? Remettre LA sur le devant de la scène. Pour ce faire, les Lakers doivent être sexy sur et en dehors du terrain.

En 1979, Los Angeles compte déjà dans ses rangs l’immense Kareem Abdul-Jabbar, une légende de la NBA, déjà titrée avec les Bucks de Milwaukee en 1971. Mais il manque un déclencheur qui va prendre les traits d’un rookie (un débutant) Earvin Johnson, surnommé Magic.

Dans les arcanes du succès

Cette arrivée, même si elle s’accompagne au départ à une forme de scepticisme va tout changer. Jerry West, le coach, décide de prendre du recul tout en restant actif au sein de l’organigramme des Lakers. C’est le début de la plus grande dynastie de l’histoire de la franchise avec cinq titres de champion en dix ans (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) et la mise en avant du show time, un jeu léché, flashy, sexy, spectaculaire, qui fera du Forum, la salle mythique de LA, l’endroit où il fallait se montrer.

Winning Time ne raconte pas seulement cette épopée sportive, la série narre comment, en coulisses, cette folie a pu se réaliser. On est à Los Angeles dans les années 1980 alors tout est amplifié. Et le style de McKay fait le reste. Entre mockumentary façon House of Cards, couleurs pop, montage rythmé, la série nous prend et nous emmène dans les arcanes du succès.

La série s’inspire fortement du livre à succès Showtime: Magic, Kareem, Riley, And The Los Angeles Lakers Dynasty Of The 1980s de Jeff Pearlman pour rembobiner une décennie dorée qui aura comme point d’orgue la rivalité mythique contre les Celtics de Larry Bird, deux équipes diamétralement opposées et qui racontait aussi une vision de l’Amérique. Les noirs contre les blancs.

Le show time contre le style défensif et rugueux. L’Ouest face à l’Est. Magic contre Bird. Pendant près de six ans, les deux équipes vont se rendre coup pour coup, s’affrontant notamment trois fois en finale.

Casting parfait

La création est aussi une réussite parce que le casting l’est: John C. Reilly (Jerry Buss), Quincy Isaiah (Magic Johnson), Jason Clarke (Jerry West), Adrien Brody (Pat Riley) ou encore Michael Chiklis (Red Auerbach) sont parfaits dans leurs rôles de personnages mythiques de la NBA.

Projet loin d’être évident sur le papier, McKay trouve le moyen d’y mettre du rythme, du story telling, de la couleur, du dynamisme et d’embarquer avec lui tout le monde, y compris ceux qui n’ont jamais entendu parler de Magic Johnson (qui sont ces gens?).

Une vraie réussite collective qui permet de mettre en avant la NBA comme jamais et qui montre à quel point la ligue devient une vraie source d’inspiration pour les plateformes puisqu’Apple TV vient de mettre en ligne sa série biographique autour de Magic Johnson, They Call Me Magic et qu’en 2020, la série The Last Dance autour des Bulls de Michael Jordan avait été un carton planétaire sur Netflix.

Winning time, disponible sur OCS.