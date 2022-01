William Leymergie, l’autre "guide du routard" tous les samedis sur Europe 1

Entre 1989 et 2017, William Leymergie réveillait la France, via Télématin. Près de vingt ans de télévision matinale pour un homme médiatique qui a tout fait, ou presque. Alors qu’il occupe toujours une case cathodique, sur C8 avec William à midi!, il pose aussi sa voix, chaque samedi entre 15h et 16hh, sur les ondes d’Europe 1 avec son émission Samedi en France. Un concept simple puisqu’avec ses deux acolytes, Danielle Moreau et Gavin’s Clemente Ruiz, il propose des endroits de France méconnus. Des trésors parfaits pour découvrir son pays autrement.

Comment décrire votre émission à un néophyte?

Pendant le premier confinement, j’ai remarqué que l’on s’était beaucoup replié sur la France, par la force des choses. On ne pouvait plus voyager ni sortir du territoire, alors on a commencé à regarder autrement ce qui était sous nos yeux. Combien de Parisiens ne sont jamais montés sur la tour Eiffel? Dans la presse, ou même à la télévision, il y avait beaucoup de reportages qui mettaient en avant la France comme terrain de jeu touristique sur le thème: votre propre pays va vous dépayser.

J’ai mis ça de côté et puis la tendance s’est confirmée sur la durée. Les gens ont repris du plaisir à visiter leur propre pays. J’ai eu envie d’en faire deux émissions, une à la télévision avec les régions mais surtout une sur Europe 1, où on a voulu parler de sites touristiques que les guides classiques n’abordent pas facilement. Il y a toujours, près de chez vous, des sites dont vous ne soupçonnez pas l’existence. Pas besoin d’aller à l’autre bout de la France ou à l’étranger pour être dépaysé.

Vous êtes une sorte d’agence de voyages des bons plans?

Ce sont plutôt les bonnes idées un peu oubliées des guides touristiques classiques. On ne s’empêche pas de parler de sites connus, mais il faut qu’il y ait une nouveauté, comme on l’a fait récemment avec le Musée de la tapisserie d’Aubusson, dans la Creuse. Pour cette émission, on s’est associé avec le Guide du Routard et notamment son secrétaire général, Gavin’s Clemente Ruiz qui, lui, a soulevé chaque pierre de France pour voir ce qu’il y avait en dessous. (rires)

L’émission comporte quatre parties: un lieu insolite, un lieu en rapport avec le savoir-faire, un patrimoine et un endroit de plein air, comme on a pu le faire à Tende, dans votre région, avec une promenade botanique avec possibilité de bivouaquer le soir et manger la récolte de la journée.

Avez-vous fait des découvertes atypiques?

J’ai été émerveillé, comme un enfant, par la découverte de la grotte de la Salamandre, dans le Gard, que l’on peut visiter avec un engin que l’on appelle "aéroplume", c’est unique. Mais on ne se contente pas de parler d’un lieu touristique, on donne des bons plans pour manger, se loger, boire un coup dans le coin. J’ai découvert la baie de Somme grâce à l’émission, alors que ce n’est pas très loin de Paris. Je suis le premier auditeur de l’émission.

C’est rare, une émission de tourisme... sans image

Il faut convaincre les gens avec la voix. À nous de mettre des mots sur des paysages comme peut le faire, à un autre niveau, un écrivain. Il faut adopter un langage parlé, mais pour raconter une histoire, avec une écriture particulière sans donner la sensation de lire un texte. C’est tout le boulot de la radio. Il faut donner envie d’y aller avec la voix, les mots. Parfois, je m’aide d’une photo du site concerné et je la décris simplement.

C’est typiquement une émission du samedi?

On a un peu de temps, il faut tendre l’oreille et le week-end s’y prête bien. C’est plus propice à une écoute calme, car c’est une émission sur le temps long.

Il vous arrive de recevoir des invités aussi, comme Guillaume Musso, récemment, qui a parlé d’Antibes...

C’est bien de pouvoir demander à une célébrité de nous parler de ses souvenirs d’enfance, de décrire et raconter l’endroit où il a vécu à travers ses souvenirs. Ce n’est pas la même chose qu’un guide touristique. Généralement, ce sont des guides très convaincants car ils parlent avec le cœur et avec leurs souvenirs d’enfance. Il y a beaucoup de sincérité et d’amour dans ce qu’ils disent. Antibes et ses secrets racontés par Guillaume Musso, ça a quelque chose d’authentique, de différent.

>> Samedi en France, tous les samedis, de 15 heures à 16 heures, sur Europe 1.