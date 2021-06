Vous voulez participer au nouveau jeu télévisé diffusé sur France 2? La chaîne cherche des candidats dans la région

France 2 s’apprête à tourner son nouveau jeu via Satisfy, de Satisfaction Group la société de production d’Arthur, Y’a pas d’erreur, courant août prochain, et cherche des candidats de la région PACA pour figurer au casting. Le but du jeu? Venir tester, en duo, le niveau de culture générale pour décrocher la cagnotte. Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer noms, prénoms, téléphone à castingyapade@satisfy-tv.com.