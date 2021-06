Vous l'avez vu dans "Demain nous appartient" et "Ici tout commence"... Rencontre avec Clément Rémiensle

Pas facile d’avoir 23 ans et d’être, déjà, la tête d’affiche de deux séries quotidiennes qui cartonnent sur la première chaîne d’Europe. Clément Rémiens, lui, savoure ça plutôt sereinement.



Maxime Delcourt, le personnage qu’il joue dans Demain nous appartient (DNA pour les puristes), la quotidienne lancée par TF1 en 2017 a tellement bien fonctionné que la production a décidé de créer une autre série, en parallèle, autour du personnage de Maxime.



Lancé en novembre 2020, le programme Ici tout commence - ITC - surfe sur la même vague que DNA et les audiences sont au rendez-vous (plus de trois millions de téléspectateurs en moyenne). Une réussite unique en Europe qui ne déstabilise pas pour autant l’acteur.



"Je suis fier de voir que les deux programmes fonctionnent, avance-t-il. Ici tout commence s’est servi de l’expérience de Demain nous appartient dans tous les domaines, l’une nourrit l’autre et c’est tant mieux". Pour autant, le jeune acteur fan de basket-ball, aimerait qu’une réelle passerelle se mette en place entre les deux programmes. "C’est comme ça que l’on m’a vendu le projet, poursuit-il. J’aimerais bien que cela se fasse, il n’y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça serait très intéressant d’avoir d’un côté, l’univers familial de Maxime et de l’autre, son monde professionnel. J’ai vraiment envie de créer cette passerelle entre les deux séries, je sais que c’est difficile à mettre en place, c’est du jamais-vu à la télévision d’avoir le même personnage récurrent, en même temps, sur deux quotidiennes".

Gelée de wasabi

Le même caractère pour deux rôles complètement différents au final. "C’est une autre dynamique, on voit les choses différemment. Professionnellement, j’ai senti plus de pression sur ITC, il y avait de l’adrénaline car, même si ça reste un collectif, la série a été présentée comme reposant sur mes épaules. Je ne savais pas où je m’embarquais. J’ai accepté sans savoir, en faisant confiance aux auteurs". Ce succès populaire, incroyable, étonne encore son principal intéressé. La recette? "Les textes, les personnages, le lieu fabuleux du château qui permet d’avoir une unité de lieu, les deux séries qui sont liées géographiquement".



Pour faire corps avec son personnage, l’acteur s’est investi et après chaque tournage de DNA, il filait dans les cuisines d’un restaurant gastronomique de Sète où il a appris les bases du métier. "C’est un sacré boulot, avec un rythme intense et c’est, sur certains aspects, assez similaire à un tournage. J’ai pu me plonger dans mon rôle pour la série. J’ai appris les choses compliquées avant de savoir faire les choses simples. Je ne sais pas faire un bon riz mais je sais parfaitement cuisiner une gelée de wasabi" rigole-t-il.



Voilà quatre ans que le jeune garçon se consacre corps et âme à ce projet dantesque, dès lors, difficile de l’imaginer regarder ailleurs ou se lancer dans autre chose "C’est un rythme dense une quotidienne, même les comédiens qui ont de l’expérience sont surpris de la quantité de travail quand ils arrivent sur le plateau". On imagine son personnage être amené à évoluer avec cette double exposition. "On tente de le rendre moins lisse. Il n’aime pas qu’on le chatouille, c’est bien de lui donner de l’épaisseur sans pour autant le salir définitivement. Je souhaite qu’on lui pardonne. On a plein de défauts, il y a des moments où il faut s’excuser dans la vie."

Ce grand écart entre deux séries, avec deux équipes d’acteurs, est aussi une drôle de gymnastique. "Il faut faire attention à l’entente entre tout le monde, entre les différentes générations, c’est un collectif, comme en sport. Et puis on tourne dans un endroit reculé du Gard, si on croise quelqu’un dans la rue, soit c’est quelqu’un qui est venu voir le tournage, soit un acteur, soit les deux", conclut-il en riant.

Ici tout commence, du lundi au vendredi, à 18h30, sur TF1. Demain nous appartient, du lundi au vendredi, à 19h10, sur TF1.