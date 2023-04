Voici les raisons du succès de la saga "Zelda", dont le vingtième opus sortira bientôt

Avant tout, mettons les choses au clair: non, Zelda n’est pas le petit bonhomme avec sa tunique verte et son épée au bout de la main. Non. Lui, c’est Link, personnage né de l’imagination de Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka pour la firme Nintendo, il y a maintenant 37 ans. Zelda, c’est la princesse que le valeureux héros tente de sauver à travers différentes aventures dans le royaume d’Hyrule.

Cette saga passionne les gamers du monde entier. Et cela de 6 à 99 ans. Pourquoi, demandez-vous? Parce qu’il y a les jeux vidéo, puis il y a Zelda. Ne bougez pas, on vous donne toutes les raisons de ce succès alors que le vingtième opus de la saga "Tears Of The Kingdom" sortira le mois prochain.

Un monde ouvert

Dès son premier épisode, "The Legend Of Zelda" en 1986, le jeu a marqué un tournant dans l’histoire vidéoludique, en étant le premier titre d’aventure avec un monde ouvert. Ainsi, le joueur a la possibilité de se balader comme il l’entend à travers le monde proposé. L’aventure avec un grand A. Derrière sa manette, on se retrouve livré à soi-même. Il faut trouver ses armes, les cartes, soit l’ensemble des éléments nécessaires à sa progression. Une révolution. La philosophie de "Zelda" pourrait se traduire ainsi: l’objectif ce n’est pas la fin mais le voyage pour y parvenir. Et cela se traduit par des dizaines d’heures de jeu à résoudre des énigmes, découvrir des lieux, à voyager et accessoirement battre des ennemis. Car là n’est pas l’essentiel, finalement. Le scénario, ses quêtes principales et secondaires, le gameplay… enivrent les joueurs à chaque sortie.

Autre particularité de la saga, il n’est nullement question de violence. Certes, il faut combattre des ennemis, mais cela se fait sans une goutte de sang. Enfin, si vous n’avez jamais joué à un épisode de "Zelda", vous pouvez plonger dans cet univers à tout moment, puisque l’on repart quasiment à zéro à chaque aventure sans lien (ou presque) avec les jeux précédents. Avec "Zelda", Nintendo a toujours su marquer les époques tant sur le plan technique que par ce qui était proposé aux joueurs. Une révolution permanente. Certes, ce n’est pas aussi poussé graphiquement que ce que peuvent proposer les jeux de Sony ou Microsoft sur leurs consoles, mais l’essentiel est ailleurs.

Un héros attachant

Si "Zelda" connaît un tel succès depuis presque quatre décennies, c’est aussi parce que les joueurs ont su s’identifier à Link. Si avec ses oreilles pointues et sa tunique verte il ressemble à un savant mélange entre un Hobbit et Peter Pan, le héros est entré dans nos cœurs grâce à ses différentes quêtes qui lui servent de voyage initiatique. Même s’il s’approche dangereusement de la quarantaine, Link est aussi ce bonhomme qui doit, au gré des épreuves, basculer dans l’âge adulte. Autre particularité, Link ne parle jamais. Pas un mot en 37 ans! Une subtilité de ses créateurs pour permettre aux gamers de se glisser plus facilement dans sa peau paraît-il. Et s’il y a un héros, il existe forcément son ennemi: le méchant. Dans la saga, il s’agit de Ganon: l’être du mal. Un brin obsessionnel dans sa volonté d’enlever régulièrement la princesse Zelda.

Une musique incontournable

Vous l’aurez compris, parmi les personnages il y a Zelda, Link… Mais un autre acteur s’est imposé dans les différentes aventures au point de devenir incontournable: la musique. Ainsi, n’importe quel joueur est capable de reconnaître les quatre notes qui sonnent lorsque l’on découvre un trésor, sans parler du thème principal, L’Overworld.

Sans compter le dernier opus qui sortira le mois prochain, la saga compte déjà plus de 1.700 morceaux composés. À l’occasion des 25 ans du premier jeu, Nintendo a mis en scène une symphonie: "The Legend Of Zelda: symphony Of The Goddesses", avec des concerts à travers le monde.