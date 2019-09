Voici le programme complet pour les Journées du patrimoine dans la Riviera Française

Dans la Roya et la Bévéra

- Excursion "Arts et traditions en Roya" (navette au départ de Menton avec un guide-conférencier): Breil-sur-Roya et La Brigue.

Visite guidée du village de Breil et de l’ancien moulin à huile, village de La Brigue, Notre Dame-des-Fontaines, Musée du Patrimoine et des traditions brigasques, Écomusée des transports à Breil-sur-Roya, le samedi, 8h30-18h. 10€ comprenant le transport au départ de l’OTC. Réservation obligatoire au 04.83.93.70.20.

- Escapade baroque (navette au départ de Menton avec un guide-conférencier) à Sospel et Moulinet. Visite du village de Moulinet, chapelle Notre-Dame de la Menour, visite théâtralisée du village de Sospel, un spectacle original en déambulation dans la ville, le dimanche, 14h-20h. 10e comprenant le transport au départ de l’OTC. Réservation obligatoire au 04.83.93.70.20

Breil-sur-Roya

- Fête du livre: animations, conférences, spectacles et visites commentées, Place Bianchieri, le samedi – 9h à 18h30.

- Conférence "De l’art baroque aux trésors néobaroques", par Patricia Balandier, le samedi à 10h30, chapelle de la Miséricorde.

- Visite commentée du village, le samedi à 15h, Office de Tourisme, renseignements au 06.75.13.69.01.

- Fête du Comté de Nice

Sur deux jours : visites guidées, concours de costumes traditionnels, animation, baleti, repas du soir. Gratuit. Renseignements au 06.75.13.69.01.

- Écomusée du haut pays et des transports, autorail type "Micheline" 1960, le samedi et dimanche, de 14h à 18h, entrée libre.

Saorge

- Visite du village avec un guide-conférencier, le samedi départ 15 h 30 à l’entrée est du village (durée 2 h environ).

- Monastère des Franciscains, les samedi et dimanche, 10h-12h30 et 14h30-18h30, entrée libre.

Tende

- Parc du Mercantour, Vallée des Merveilles: portes ouvertes sur le site des gravures de Fontanalbe.

Visite avec des accompagnateurs en montagne, des gardes du Parc et des archéologues, le samedi, départs réguliers de 9 h à 16 h à Fontanalbe. Renseignements au 04.83.93.98.82.

- Visite sur l’art baroque avec un guide conférencier: ouverture exceptionnelle des chapelles des pénitents blancs et noirs et de la collégiale Notre-Dame de l’Assomption, le samedi, départ 11 h 30 de la place de la Mairie. Durée 1 h 30 environ. 2€.

- Musée des Merveilles: visite commentée et atelier, les samedi et dimanche, 14h30-17h, entrée libre. Renseignements au 04.89.04.57.00.

La Brigue

- Sanctuaire Notre-Dame-des-Fontaines: visite libre dimanche, 10h-12h30 et 14h-17h30.

Savoir +

Office de Tourisme Communautaire Menton Riviera & Merveilles - Palais de l’Europe, 8 avenue Boyer. 06500 Menton. Tél.+33 (0) 4.83.93.70.20.

menton-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr

www.menton-riviera-merveilles.fr

Centre Histoire et Mémoire: exposition et Rallye photo

Le Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati présente samedi une exposition "Beausoleil, creuset artistique majeur, de l’éclectisme à l’art déco", ainsi qu’un Rallye photo "A la découverte des façades du centre-ville", suivi d’une collation (ouvert à tous sur inscription).

- De 10h à 12h30 et 13h30 à 16h30: accès libre à l’exposition, visite commentée possible.

- À 14 h 30 : Rallye photo, ouvert à tous (sur inscription au 04.93.41.71.31 jusqu’au vendredi 20 septembre à 12 h, nombre de places limité).

Modalités

- Le départ et le retour se situent au CHM (26 avenue du Maréchal-Foch).

- Durée approximative: 1 h.

- Conditions : avoir une bonne aptitude physique (pour pouvoir monter et descendre les escaliers), être équipé de chaussures confortables.

- Le CHM s’autorise le droit d’annuler en cas de pluie et du nombre insuffisant de participants.

et aussi...

Sainte-Agnès

- Fort de la ligne Maginot: visite guidée samedi et dimanche. Départs à 10h30, 14h30, 16h.

Castellar

- Moulin à huile communal : visites guidées par Jean-Pierre Louvet, samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. (Réservations à jean-pierre.louvet3@orange.fr)

- Visites guidées de l’Espace culturel du Palais Lascaris et exposition permanente "Castellar aux origines du Néolithique en France", les samedi et dimanche de 14h à 18h.

- Marché agricole : dimanche.

- Exposition : photographies de Thierry Barra - vernissage dimanche à 11h. Infos au 04.93.35.40.72.

Gorbio

- Exposition "L’Inde éternelle": visite dimanche, 10h-19h (entrée libre).

- Fête du four communal, place du château Lascaris, le dimanche, à partir de 11h, jusqu’à 19h.

Sospel

- Exposition "Le Tabernacle de Prinotto", les samedi et dimanche, 9h à 19h, Place Saint-Michel.

- Expositions à la Tour du Pont-Vieux, les samedi et dimanche, 10h-12h et 15h-18h.

- Fort Saint-Roch, ouvrage Maginot, les samedi et dimanche, 14h à 18h. Tarifs: 8€ adultes, 5€ enfants.

- La chapelle Sainte-Croix, le dimanche, 10h-12h et 15h-18h.

- Fort de l’Agaisen : visites guidées dimanche, 10h-17h. 6€ adultes, gratuit moins de 14 ans).

- Visite théâtralisée du village, par la compagnie "La Semeuse à Nice", avec un spectacle en déambulation dans la ville, inspiré de l’histoire baroque de Sospel, le dimanche, départ devant la mairie à 18h, accès libre.