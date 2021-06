Voici la liste des films qui seront diffusés gratuitement sur la plage de Cannes pendant le Festival

On y délaisse le smoking-nœud pap’ du festivalier pour les tongs et le short du vacancier estivalier. On y picore un bout de film comme un grain de pop-corn en passant sur la Croisette, ou bien on se laisse happer par toute la séance en squattant un transat pieds dans le sable.



On y admire des stars sur grand écran, tout en jetant des œillades aux étoiles d’un ciel constellé. On y savoure le 7e art en plein air, sans perdre l’envie de retourner dans les salles obscures. Alain Chabat et Gérard Darmon y ont dansé à nouveau la Carioca, tandis que Quentin Tarantino y a raconté "Il était une fois son amour du cinéma" pour un film hommage à Sergio Leone.



Magie du cinéma de la plage, où "le Festival de Cannes se réinvente à la nuit tombée et transforme la plage Macé". À l’attention des cinéphiles comme des touristes, un beau programme pour ces séances à 21h30, avec blockbuster musclé, animation grandiose, avant-premières mondiales, films cultes, ciné-concert et classiques populaires. Le grand bain!

Fast and furious 9 Le nouvel opus de la saga a démarré en trombe (forcément) au Box-Office US. En avant-première française à Cannes, avant une sortie nationale le 14 juillet, les bolides rugissant de Dom (Vin Diesel) et sa bande de braqueurs cascadeurs vont crever les tympans et en mettre plein la vue les 11 et 12 juillet. Vroom-vroom!

In The Mood for love. Un amour transgressif qui n’ose dire son nom, musique envoûtante et couple emblématique (Tony Leung, Maggie Cheung), le chef-d’œuvre romantique de Wong Kar Waï en copie restaurée sera projetée à ciel ouvert le 6 juillet: in the...moon for love!

In the mood for love. Photo DR.

Le sommet des Dieux. En avant-première mondiale le 10 juillet, Patrick Imbert nous fait atteindre l’Everest avec cette adaptation du célèbre manga de Jiro Taniguchi, sur le vertige de l’alpinisme et ses conquérants. Frissons.

Le sommet des dieux. Photo DR.

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Petit bijou de poésie tendre et surréaliste sur le Paris Montmartre des années 1940, sa projection sera présentée par Jean-Pierre Jeunet en personne, le 16 juillet. Une Madeleine de Proust au parfum bonbon acidulé…

Kevin Costner. Photo DR.

JFk. Le cinéaste engagé Oliver Stone is back sur la Croisette le 11 juillet pour son brûlot politique sur l’assassinat du Président Kennedy (version director’s cut de 3h25), avec un Kevin Costner au top de sa forme (et de sa carrière) dans le rôle du procureur Jim Garrison. Le lendemain, Stone en remet une couche avec son documentaire JFK Revisited en sélection.