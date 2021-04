VIDEO.Découvrez le Grand JT des territoires

Ce journal télévisé suivi par des millions de téléspectateurs à l’international met en valeur les initiatives et les réussites dans les territoires français.

Au menu cette semaine:

Vaccination: actions envers les plus fragiles

Nouvelles restrictions et la vaccination pour seul horizon. Pour contrer la Covid19, associations et médecins se mobilisent pour vacciner les plus fragiles. Reportage dans l’Aube et en Gironde avec nos partenaires de Canal 32 et TV7 à suivre.

Transformation: des containers devenus piscines



Et si les containers, d’habitude transporteurs de marchandises, devenaient des piscines mobiles et abordables? C’est le pari fou, mais réussi d’un entrepreneur dans les Vosges que nous fera découvrir la rédaction de viàVosges.

Tourisme: Le succès des gîtes insolites

Eux ne connaissent pas la crise, les gîtes et les chambres d’hôtes connaissent un succès fulgurant dans le contexte actuel. Et notamment les plus insolites d’entre eux nous montrera la chaîne viàMoselleTV.

Histoire: l’exode de 1940

A la fin de ce journal nous vous raconterons l’histoire de femmes, d’hommes et de famille qui ont connu l’exode après l’invasion de la France par l’Allemagne en 1940. Un travail de mémoire rendu possible par le journal l’Aisne Nouvelle.