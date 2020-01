VIDÉO. Le Niçois The Avener vous présente son nouvel album, dans les bacs vendredi 24 janvier

"J’avais envie de prendre mon temps. Le premier album a marché dans pas mal de pays et j’ai beaucoup tourné. Ensuite, il a fallu que j’assimile tout ce qui m’était arrivé!", explique The Avener, dont vous pourrez lire l'interview dans les pages Musique de notre magazine Week-End du vendredi 31 janvier.

Dans ce disque, poursuit Tristan Casara, il y a ce qu'il aime: "l’électro, la deep house, des choses plus pop et des voix atypiques".

Avec ce second disque, The Avener va repartir en tournée. Et son Heaven Tour, il le finira à la maison, à Nice en fin d'année, avec une date au Nikaïa le 11 décembre.

"C’est complètement ouf! On a lancé une grosse tournée des Zénith pour la fin de l’année, des dates se rajoutent… Je finis à Nice, enfin le Nikaïa!"

Heaven. The Avener. (Capitol)

The Avener en concert.

- Vendredi 10 avril. Cepac Silo, à Marseille. Tarifs : 30 et 33 e.

- Vendredi 11 décembre. Palais Nikaïa, à Nice. Tarifs : 39 et 45 e.

Rens. www.theavener.com