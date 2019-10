Née de la redécouverte du tracé antique de la via Julia Augusta sur le territoire par des historiens et archéologues, l’exposition « Il était une voie, le voyage des romains en Riviera » est une véritable immersion dans la romanité. De la construction de la voie à la découverte du trésor des Barbati en 1963, l’exposition retrace les modes de vie, les pratiques et traditions des romains.

Pour l’occasion, plus d’une vingtaine d’œuvres sont exposées au Centre Culturel Prince Jacques : des œuvres d’archives de la ville de Beausoleil et des pièces des musées de Menton et Nice. Deux systèmes numériques avancés sont également proposés aux visiteurs, l’hologramme du Trophée d’Auguste dans sa version originale et un film d’animation 3D qui révélera aux visiteurs le mystère du tracé de la voie romaine.

Le vernissage aura lieu aujourd’hui, à 19 h, au centre culturel Prince Jacques.