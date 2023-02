Venez découvrir La Principauté du XXe siècle filmée sur des pellicules d'époque à l'Institut audiovisuel de Monaco

L’Institut audiovisuel de Monaco démontre une nouvelle fois que ses collections sont un joyau pour le patrimoine de la Principauté. L’exposition qui vient d’ouvrir dans le cabinet de curiosité de l’établissement, boulevard du Jardin exotique, offre aux visiteurs un voyage d’une centaine d’années en arrière. Pour célébrer les 100 ans de la naissance du Pathé-Baby, un projecteur révolutionnaire lancé à l’époque, qui faisait éclore concomitamment la pellicule 9,5 mm. Un nouveau format de bobine qui permettra dans la foulée à des amateurs de filmer la Principauté en toute légèreté.

Un Pathé-Baby à manivelle, l’un des premiers modèles du genre commercialisé en 1922. Photo Jean-François Ottonello.

Cinéma chez soi

Premier flash-back, en 1922, la société Pathé lance son Pathé-Baby, un petit projecteur, facile d’usage avec une manivelle, permettant au grand public de diffuser quelques minutes d’images animées chez soi. En même temps que l’engin, Pathé commercialise de petits films muets à partir de bandes piochées dans son prolifique catalogue cinématographique. Bandes transférées sur des bobines 9,5 mm - plus petites que les bobines traditionnelles - créées pour l’occasion. C’est l’avènement du cinéma chez soi, un siècle avant Netflix, à une époque où les salles obscures ne sont pas bien fréquentées.

Le cinéma chez soi Photo Jean-François Ottonello.

L’année suivante, une caméra qui tient dans la poche complète l’offre. Sortie des usines Pathé de Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne, elle fonctionne avec cette même bobine 9,5 mm qui permet de filmer et, après développement, de projeter ses captations à domicile. Les objets sont prisés comme cadeaux de Noël, comme le montrent d’anciennes affiches de réclames.

Pour l’exposition en Principauté, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé a prêté certains appareils historiques des années 1920 sortis de ses collections. "Notre volonté est de valoriser d’une manière durable nos archives mais aussi des archives photographiques et matérielles dans ce cabinet de curiosité pour montrer les outils avec lesquelles les images ont été faites", rappelle Estelle Macé, qui signe le commissariat et la scénographie, avec Vincent Vatrican, de l’exposition installée jusqu’au 29 décembre.

Le cabinet de curiosité de l’Institut audiovisuel de Monaco présente à la fois des images d’archives et des instruments audiovisuels d’époque. Photo Jean-François Ottonello.

Le Monaco des années 1925 à 1970 ravivé

Sur les étagères, on remarque une image de Charles Pathé, producteur de cinéma et fondateur de l’empire, prise dans le jardin de la villa Le Mas, sa demeure monégasque au croisement des boulevards de Belgique et du Jardin exotique, récemment démolie. En Principauté justement, ils sont nombreux au mi-temps des années 1920 à acquérir des Pathé-Baby et des petites caméras pour filmer sur pellicule 9,5 mm.

Notamment chez Riviera Photo, rue Grimaldi, l’antre de Joseph Tournay, qui les commercialise dès 1925. Ce violoniste de l’orchestre de Monte-Carlo, fou de photographie, avait ouvert son échoppe à la Condamine. Et il sillonnait le pays avec cette caméra. Ses films ont été confiés par ses héritiers à l’Institut audiovisuel. Parmi d’autres conservés dans les archives. Des images d’amateurs, fragments de scène de vie de la cité, de moments familiaux, ravivés et numérisés par les équipes de l’Institut.

La boutique Riviera Photo, fondée par Joseph Tournay. Photo Jean-François Ottonello.

C’est tout l’intérêt de cette exposition, qui projette un Monaco à la fois familier et disparu. Les scènes filmées place du Casino, sur le port Hercule ou au Monte-Carlo Beach, permettent de voir les bâtiments qui ont disparu, ceux qui étaient déjà là ou en construction. Un flash-back intéressant.

L’Institut audiovisuel mise beaucoup sur ce patrimoine qu’elle met en avant proposant des images amateurs saisies entre 1925 et 1970, car le format ne s’est pas démodé pendant un demi-siècle. Et des séances de projection de ces petits films sont même envisagées pour prolonger l’exposition.

Savoir+

"Le Pathé-Baby et les films en 9,5 mm" à l’Institut audiovisuel jusqu’au 29 décembre. Ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à 17h30. Entrée libre.