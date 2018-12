Venez assister à ces spectacles "féeriques sur glace" pour fêter Noël à Beausoleil, ce mercredi

La troupe de patineurs professionnels des "Féeries sur glace de Noël" propose deux représentations, ce mercredi, à 14 h et 17 h sur la patinoire de Beausoleil.

Patinage, acrobaties et magie sont au programme de ces deux séances spectacle, où le public pourra assister aux évolutions d’artistes dans un décor de fête. De la grande illusion, des numéros d’exception, une interaction avec les spectateurs pour ce conte de Noël sur glace, avec le Père Noël en patins et personnage central!

Des numéros de feu, d’illusions, de groupe, mais aussi des solos de haut niveau emmenés par Yannick Ponséro, champion de France Elite et 4e des championnats d’Europe et Anaïs Ventard, championne de France Elite.

Autour des jeux de lumières, des arabesques, sauts et pirouettes, ce spectacle devrait plaire à toute la famille et offrir de beaux moments de rires, d’émotions et d’émerveillement.

L’entrée aux deux spectacles est gratuite.





Savoir +

Mercredi 19 décembre, à 14 h et à 17 h.Patinoire. Place de la Libération.