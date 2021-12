Vallée de la Roya: la tempête Alex contée en photographies

L’exposition de trente photos prises dans cette période inédite, marquée par le chaos et la solidarité, s’achevait alors à Breil. 3.400 euros allaient être versés à la commune et les sinistrés grâce à la mise en vente de l’ensemble des tirages.

"Un jour, Stephan m’appelle pour venir aux nouvelles. On évoque la pression populaire pour qu’un livre sorte, la recherche de financement pour rendre cela possible… Quelques minutes après qu’on a raccroché, il me rappelle pour me dire de laisser tomber. Qu’il financera lui", résume Jean-Pierre Rey. Très touché de cette issue inattendue. C’est que, également responsable de la boutique Abécédaire encadrement, Stephan Vallier a côtoyé suffisamment d’artistes pour connaître leurs préoccupations. Trouver un lieu d’exposition, obtenir des fonds… "Je savais que s’il n’était pas financé, le livre n’existerait pas. Or, à nos âges, on réfléchit plus à la question de la transmission. C’est important de ne pas oublier ce qu’il s’est passé", assure-t-il. Précisant qu’une de ses collaboratrices, originaire de la vallée, a passé des week-ends à déblayer. Et plus largement aider. "Beaucoup de gens de la Roya sont venus à la librairie après Alex. Ils avaient besoin de se retrouver, d’échanger. Nous avions quant à nous alimenter une école de la vallée en livres. Le plus beau cadeau qu’on ait eu en retour, c’est un dessin des enfants", ajoute Stephan Vallier. Pour qui l’ouvrage Alex dans la Roya, qui sera présenté dimanche matin à la librairie de la Presse, est tout bonnement "fabuleux".

Pour retomber sur ses pattes, le libraire mécène a démarché la municipalité de Menton. Le nouveau maire, Yves Juhel, "s’est porté acquéreur d’un nombre conséquent de volumes pour aider", dit-il. Une partie ayant été financée à travers la Ville de Menton, une autre à travers la Riviera française.

Rencontres et émotion