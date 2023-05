Inaugurations, spectacles, expositions... La commune de Vallauris se prépare à honorer Pablo Picasso ce week-end

La ville se pare des couleurs ensoleillées de l’Espagne et se prépare à vivre un week-end dédié au souvenir de Pablo Picasso, décédé il y a 50 ans. Le peintre, qui se plongea avec passion dans la céramique, insuffla pendant 20 ans un élan créatif sans précédent dans la cité des potiers, s’intégrant dans la vie de la commune et participant aux fêtes populaires et tauromachiques souvent données en son honneur.

Picasso avait découvert en 1946 le travail de la terre, qui l’a immédiatement passionné. Auprès de Suzanne Ramié et son équipe, il a créé, dans son atelier Madura, quelque 3.500 à 4.000 pièces uniques.

Nouveau nom pour la plage du Soleil

La création céramique de Picasso va d’ailleurs être mise à l’honneur avec l’exposition "Formes et métamorphoses", qui sera inaugurée samedi 6 mai à partir de 10 heures au Musée Magnelli, Musée de la céramique, après un concert de l’harmonie d’Antibes-Vallauris (exposition jusqu’au 30 octobre).

L’après-midi, au Minotaure, ce seront les enfants des écoles qui évoqueront le célèbre citoyen d’honneur de Vallauris Golfe-Juan (sur invitation uniquement). À 20h30 au théâtre de la Mer Jean-Marais de Golfe-Juan, un spectacle de danse flamenco au rythme envoûtant des nuits sévillanes viendra égayer la soirée (entrée 10 euros, gratuit pour les enfants de moins de huit ans). Dimanche 7 mai dès 10 heures, après un défilé musical entre le square Nabonnand et la plage du Soleil, celle-ci prendra officiellement le nom de plage Pablo-Picasso, rebaptisée pour témoigner du lien privilégié tissé par l’artiste avec la ville.

Une arène construite sur le stade

L’un des temps forts des festivités sera le spectacle de recorte scénarisé par un spécialiste du genre, Mika Romero, et présenté dimanche à 17 heures dans une arène mobile spécialement venue d’Espagne et installée sur le stade des Frères-Roustan. Cette structure en construction depuis lundi dernier accueillera quelque 2.300 spectateurs qui assisteront aux évolutions des hommes et des taureaux, les uns esquivant les assauts des autres, dans un ballet à couper le souffle. Chevaux et danseurs espagnols seront aussi de cette fête tauromachique sans mise à mort des animaux, mais haute en couleurs et en émotions sur un fond musical offert par une banda typique (places: 5 euros, gratuit pour les moins de huit ans).

Enfin dès la nuit tombée, à quelques mètres de la statue de L’Homme-au-Mouton et de la chapelle La Guerre et la Paix, somptueux héritage laissé à Vallauris Golfe-Juan par Picasso, un spectacle son et lumière projeté sur la façade de l’église Sainte-Anne Saint-Martin évoquera Picasso et la liberté.

Autant de spectacles à apprécier en famille en dégustant les menus espagnols préparés par les restaurants de la commune à l’occasion de cet événement.

Renseignements et billetterie sur www.vallauris-golfe-juan.fr