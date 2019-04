Une soirée le 9 mai pour présenter l’exposition Dali

En prélude de son rendez-vous estival avec une exposition événement consacrée cette année à Salvador Dali, le Grimaldi Forum proposera le 9 mai, une soirée pour se plonger dans l’univers du maître catalan.

Dans un premier temps, Montse Aguer, directrice des musées Dalí et commissaire de l’exposition, lèvera le voile sur les grands axes du rendez-vous estival en Principauté : « Dali, une histoire de la peinture » qui ouvrira ses portes le 6 juillet.

À travers la présentation de quelques-unes de la centaine d’œuvres (peintures, dessins et photographies) exposées cet été, les spectateurs pourront ainsi découvrir les différentes étapes du processus créatif de l’artiste et reconnaître l’empreinte des différents peintres qui l’ont influencé et auxquels Salvador Dali rend hommage. L’envie de l’exposition est de révéler de quelle manière le peintre s’est lui-même inscrit dans l’histoire de la peinture du XXe siècle.

Un documentaire pour le comprendre

Après cette conférence, et avec le concours de la Fondation Gala-Salvador Dalí, sera projeté le film « La vie secrète de Portlligat », un documentaire réalisé par David Pujol et écrit par Montse Aguer pour comprendre la vie et l’œuvre de Salvador Dalí, sa maison, son atelier et ses environs.

La maison de Salvador Dalí justement, seule résidence et unique atelier sédentaire de l’artiste, sert de fil rouge à la découverte de sa vie et de son œuvre.

Ce documentaire met également en lumière le lien indéfectible qui unit le peintre aux paysages de Cadaqués, de Portlligat et du Cap de Creus : des paysages dont il se nourrit, qui le façonnent et le conditionnent.

Dans le même temps, ce film aborde certains aspects méconnus de sa vie, notamment les relations qu’il entretenait avec son père et sa sœur Anna Maria, son premier modèle, et qui permettent de mieux appréhender certaines caractéristiques de son œuvre.

Avant de découvrir la série d’œuvres prêtées par la Fondation Gala-Salvador Dalí, qui seront le sel de l’exposition estivale à Monaco.