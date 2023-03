Une série sur Karl Lagerfeld en tournage entre Monaco, Paris et l’Italie pour Disney+

La plateforme Disney+ vient de révéler le casting de sa prochaine série, "Kaiser Karl", dont l’intrigue s’intéressera au parcours de Karl Lagerfeld dans le monde de la haute couture des années 1970, à une époque où Yves Saint Laurent est le roi incontesté de la mode à Paris.

Pour raconter une telle histoire, il fallait un casting à la hauteur du mythe et c’est donc l’acteur allemand Daniel Brühl ("À l’Ouest, rien de nouveau", "Captain America: Civil War", "Rush", "Inglourious Basterds", "Good Bye, Lenin!") qui incarnera le célèbre couturier. On retrouvera également Théodore Pellerin ("La Dérive des continents (au sud)", "Souterrain", "Chien de garde", "Juste la fin du monde") dans le rôle de Jacques de Bascher, et Arnaud Valois ("120 Battements par minute", "La Fille du RER", "Garçon chiffon", "Seize printemps") dans celui d’Yves Saint Laurent. Quant à Pierre Bergé, il prendra les traits d’Alex Lutz (César du Meilleur Acteur en 2019; Molière en 2016 et 2020; "Vortex", "Guy", "Une Comédie romantique", "Baron Noir"). Gaby Aghion, la fondatrice de la griffe Chloé qui avait fait accéder Karl Lagerfeld à la notoriété, sera interprétée par Agnès Jaoui ("À l’Ombre des filles", "En Thérapie", "Comme un avion", "Le Goût des autres").

Du lourd à la réalisation

Le casting sera également très relevé en coulisses puisque le réalisateur Jérôme Salle (connu pour "Kompromat", "Totems", "L’Odyssée" et "Zulu"), sera le chef d’orchestre artistique de la série et en réalisera les deux premiers épisodes, ainsi que le dernier. Audrey Estrougo ("Tout va bien", prochainement sur Disney+, "Suprêmes", "Héroïne(s)") prendra la suite pour la réalisation des trois autres épisodes.

La série comportera six épisodes et le tournage se déroule entre Paris, Monaco et l’Italie. "Kaiser Karl" réunira à l’écran plus 2.200 figurants et 3.000 costumes y apparaîtront dont 160 entièrement créés par les ateliers de couture qui travaillent pour la série.