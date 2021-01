Une rétrospective sur Giacometti cet été au Grimaldi Forum

Organisée en association avec la Fondation Giacometti qui accorde ici un prêt exceptionnel, cette exposition fera la part belle à toutes les périodes de l’artiste et à tous les media auxquels il a eu recours.

Elle offrira une vue complète de la création d’Alberto Giacometti, des œuvres de jeunesse à la période surréaliste, du retour à la figuration à l’invention des icônes de l’après-guerre.

Plus de 230 œuvres

Rassemblant plus de 230 œuvres, jalonnée de chefs d’œuvres et accompagnée de photographies et de films, cette rétrospective proposera aux visiteurs de merveilleuses découvertes dans le cadre d’un parcours orchestré par la commissaire Émilie Bouvard, directrice scientifique et des collections de la Fondation Giacometti.

Encore un joli moment de culture en Principauté.