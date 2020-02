Avec ses près de trente ans de carrière et de succès populaires, on ne présente plus Zazie.

Avec ses près de trente ans de carrière et de succès populaires, on ne présente plus Zazie. Sauf qu’elle ne s’était jamais produite à Monaco ! Rendez-vous est pris le 20 avril, à l’espace Léo-Ferré, avec ce concert inclus dans la deuxième partie de son « Essenciel Tour », où elle entremêle titres récents et tubes d’antan. Une tournée entamée dans le courant de l’année 2019. Porté par le single Speed, Essenciel, son dixième album studio certifié disque de platine avec plus de 110 000 copies écoulées, marque le grand retour de l’une des chanteuses préférées des français. Zazie, qui a signé tous les textes de cet album, s’est entourée pour la composition d’Édith Fambuena et d’Alexis Anérilles, ainsi que de son frère, Phil Baron.