"Une nuit palpitante": le cabaret éphémère "Delirious" s'installe à Monaco

C’était un pari en janvier 2021, en pleine pandémie qui contraignait la vie culturelle. L’équipe de 8 Stars avait tenu bon pour présenter le spectacle Bohemia en Principauté, mêlant cabaret, cirque et performances artistiques. Rebelote en cette fin d’été avec un nouveau show, Delirious, qui débutera le 26 août prochain.

Le concept demeure identique. À commencer par son écrin : un grand chapiteau de bois et de tissus à l’ancienne érigé sur l’esplanade du Grimaldi Forum. Cette tente éphémère peut abriter 350 personnes comme dans un cabaret cerclé de miroirs latéraux. La Spiegeltent qui crée une atmosphère intime est arrivée par la route depuis les Pays-Bas et son installation a démarré sur le parvis du Grimaldi Forum pour que la troupe entame les répétitions in situ dès hier.

Des talents de divers horizons

Entre-temps, les artistes se sont préparés à Sainte-Maxime depuis plusieurs semaines pour ce show pensé par Nicolas Jelmoni, le directeur artistique de 8 Stars. Enfant du pays, diplômé de l’école nationale du cirque de Montréal, il n’en est pas à son coup d’essai dans la discipline.

Des scènes de Broadway à des spectacles itinérants à grand déploiement, Nicolas Jelmoni a affûté son expérience dans le domaine du spectacle. En 2019, sur la piste de Fontvieille, au Festival international du cirque de Monte-Carlo, il obtient même un clown de bronze pour son numéro de main à main.

Autour de lui, il a casté pour Delirious des artistes passés comme lui par les scènes internationales en général et celles du Cirque du Soleil en particulier pour un cocktail mêlant cabaret, performances, burlesque, danse et humour. Avec la chanteuse et danseuse vénézuélienne Michie Aranguren, Kitty Bang Bang, une reine du burlesque venue d’Angleterre, Jarrod Bates, clown américain passé par le Cirque du Soleil, Maria Moncheva, ex-danseuse classique bulgare qui excellence en discipline aérienne, Daniel Sullivan, expert de la danse irlandaise, Soen Geirnaert, gymnaste belge, et Sébastian Plester, un Colombien spécialisé dans les arts du cirque.

Neuf représentations

Tout ce petit monde promet "une nuit palpitante, et un état délirant" aux spectateurs qui voudront franchir les portes de leur chapiteau. Neuf représentations de Delirious sont prévues du 26 août au 4 septembre sur l’esplanade du Grimaldi Forum.

À noter que les 3 et 4 septembre, après leur performance, ils laisseront leur scène à un show de comédie en deuxième partie soirée, Never sleep alone, adapté à un public adulte et qui a séduit le public américain.

Savoir+

Tarifs: de 75 à 150 euros.

Réservations: 06.80.86.42.00 et réservation@8stars.mc