Une musique originale pour le pavillon de Monaco Pleins feux sur l’Exposition universelle

Six minutes pour un tableau musical de Monaco à l’Exposition universelle de Dubaï : c’est la création de Dédé Truqui qui vient d’être enregistrée avec les musiciens de l’Orchestre philharmonique sous la baguette du chef Kazuki Yamada.

À 83 ans, l’auteur-compositeur-interprète niçois, enfant de chœur de Monaco, a été contacté par Albert Croési. Les deux hommes se connaissent depuis très longtemps, et « Dédé était très aimé du prince Rainier III », souligne l’administrateur délégué de Monaco Inter Expo (MIE).

Ainsi, dans le pavillon et dans le show final dont la partition a été coécrite avec Didier Benetti, les notes de Dédé donneront la couleur fraîche d’une vie locale parfois oubliée. Six morceaux de musique brossent le Monaco du XXe et du XXIe siècle : des notes d’inspiration irlandaise en hommage à la princesse Grace, un souvenir du prince Rainier III, l’essor du prince Albert II, un clin d’œil à la Provence avec une farandole et enfin une fantaisie de l’hymne monégasque.

Le compositeur a, en parallèle, imaginé une bande-son qui sera diffusée dans le pavillon et créée à partir des sons de Monaco : le bruit des vagues, le cri des mouettes, le vrombissement (léger) des Formules 1, les claquements des balles de tennis sur les raquettes des champions des Rolex Monte-Carlo Masters…

« Un honneur » pour Dédé

Mais qu’est-ce qui lie donc autant Dédé à Monaco ? « J’avais un magasin de musique au boulevard du Jardin-Exotique, j’ai enseigné l’accordéon, j’ai accompagné des chanteurs à RMC et j’ai joué, durant des années, avec la formation d’Aimé Barelli lors des soirées du Sporting Club. Et puis j’ai été durant treize ans responsable des Fêtes et traditions a Nice au conseil municipal. J’ai également travaillé à Cannes dans les grands hôtels. Je continue d’ailleurs… J’ai un show en langue niçoise que je tourne pour le conseil départemental l’été prochain. »

Incroyable Dédé qui n’en revient encore pas d’entendre sa musique dirigée par un Japonais ! « Je suis un autodidacte. C’est l’honneur d’être reconnu ici pour une musique qui est assez importante pour la Principauté. Et un grand plaisir d’avoir eu cette commande maintenant jouée par le Philharmonique. » Albert Croesi sourit : « Oui, c’est presque incroyable ! »

Dédé, l’ami de Monaco, n’ira pas à Dubaï, ni le 20 octobre 2020 pour l’ouverture de l’Exposition universelle, ni du 17 au 21 février 2021 quand s’y produira l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. « La seule frontière que je passe volontiers, c’est Monaco. »

L’Exposition universelle se déroulera du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 et s’étendra sur une surface représentant deux fois la taille de Monaco ! Plusieurs temps forts rythmeront le pavillon monégasque.

Le 13 novembre est dédié à la journée nationale de Monaco. Le prince Albert II, le Ministre d’État Serge Telle, le conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures Laurent Anselmi, le président du Conseil national Stéphane Valeri et la vice-présidente Brigitte Boccone-Pagès ou encore le président-délégué de la SBM Jean-Luc Biamonti seront parmi les personnalités monégasques présentes. Les Ballets de Monte-Carlo se produiront ce 13 novembre ; ils reviendront en mars 2021. Le prince fera lui aussi un second voyage les 5 et 6 mars 2021 pour l’assemblée générale de sa Fondation et la remise des prix.

Sont également programmés au fil des mois l’Orchestre des carabiniers du prince, le Monte-Carlo Festival et l’Orchestre philharmonique en février 2021.

Pour l’heure, le budget dédié à l’événement est fixé à 9 millions d’euros. « On le sait : ce sera insuffisant, explique sans détours Albert Croesi, qui a pris la direction de Monaco Interexpo en juin 2017. Les travaux ont augmenté de 25 % en six mois. Ce sera insuffisant. Il nous faut un million de plus. »

La Principauté est fidèle parmi les fidèles. « Monaco a fait sa première Exposition universelle en 1873 et n’en a jamais raté une depuis, lance Albert Croesi. C’est une très belle aventure et un challenge formidable. Il faut que ce soit une réussite absolue. J’ai voulu montrer que, la Principauté, ce n’est pas uniquement les Casinos de la SBM et les Grands Prix. C’est pourquoi se déplaceront également, et entre autres, le Centre scientifique de Monaco, la Chambre de la mode, le Conseil national, les Petits chanteurs, le Pavillon Bosio, l’Éducation nationale, le Monaco Economic Board, la Fondation Princesse Charlene, Peace and Sport, le Rugby Seven. »

Pour parvenir à orchestrer le tout-Monaco délocalisé à Dubaï, Albert Croesi compte rester les deux tiers de son temps aux Émirats arabes unis. Soixante-dix jeunes de Monaco et des communes environnantes seront recrutés. « Il ne m’en manque qu’une quinzaine. Ce sont des jeunes qui s’accordent une année sabbatique pour se consacrer au pavillon de Monaco. »

Et du côté de Monaco, c’est sur le port Hercule que sera installée une fenêtre ouverte sur Dubaï. Un pavillon miniature sera monté et un dispositif interactif sera à disposition des partenaires. « Ça va vivre en plein cœur de la ville », promet Albert Croesi.