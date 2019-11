Une "Lucie" de folie débarque à l'Opéra pour la Fête nationale

Lucia di Lammermoor, ses airs de bel canto, ses contre-ut, son air de la folie! Voilà un opéra qui, sans nul doute, mérite le détour. Dû au compositeur Donizetti, il est l’un des ouvrages lyriques les plus prisés du XIXe.

Il sera représenté à partir de dimanche au Grimaldi Forum et sera donné pour la Fête nationale. On y raconte une histoire de rivalité entre catholiques et protestants dans l’Écosse du XVIe, d’après un roman de Walter Scott. On y célèbre un mariage contre nature qui mène Lucie à la folie.

"Meilleur spectacle de l’année" en Espagne

La mise en scène sera assurée par Jean-Louis Grinda, directeur de l’Opéra de Monte-Carlo.

Le spectacle, réalisé dans des décors fabriqués en Italie, a déjà été donné à l’opéra de Tokyo il y a deux ans où il a eu un grand succès, et à Valence en Espagne où il a obtenu le prix du "meilleur spectacle de l’année" et de la "meilleure mise en scène".

Cela étant, si vous connaissez Lucia di Lamermoor, vous aurez quelques surprises. La conception générale du spectacle demeure certes traditionnelle - à ceci près que l’action est transposée au XIXe siècle, c’est-à-dire à l’époque où a été composée la musique - mais certains détails sont nouveaux. Et les détails, on le sait, ont leur importance.

Se basant sur le premier vers du livret ("Courez le long des plages voisines…"), Jean-Louis Grinda a situé sa mise en scène au bord de la mer. Or, jamais "Lucia" n’est représentée dans un paysage maritime. C’est à croire qu’aucun metteur en scène n’a jamais pris la peine de lire avec soin le premier vers !