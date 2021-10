Une exposition retrace la conquête territoriale de Monaco sur la mer

5. Deux milliards d'euros injectés

Mareterra. Voilà comment a été baptisé le futur quartier de la Principauté, lequel se dessine toujours du côté du Portier. L’exposition y consacre une grande partie.

À l’échéance 2025, après deux milliards d’euros injectés dans les études et les travaux, la Principauté aura gagné six nouveaux hectares sur la mer. On y trouvera 60 000m² d’immeubles et de villas en front de mer, 3000 m² de commerces, l’extension du Grimaldi Forum, un port de 30 anneaux, un parking…



"L’ambition qui guide ce projet a nécessité une conception et des méthodes de construction innovantes et spécifiques visant à constamment minimiser l’impact sur le milieu naturel, en s’inscrivant dans une vision globale de développement durable, peut-on lire de la main de Jean-Luc Nguyen, directeur des Travaux Publics. L’infrastructure maritime a ainsi fait l’objet d’une réflexion hors norme en termes de génie écologique : outre la fonction essentielle de protection vis-à-vis de la houle, les ouvrages maritimes sont conçus pour favoriser leur colonisation par la flore et la faune, et intègrent un dispositif d’habitats artificiels inédits à cette échelle."