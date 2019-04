C’est à Monaco que se situe le siège de l’Organisation hydrographique internationale, qui fêtera bientôt son centenaire. Cette entité est activement impliquée dans la protection des milieux marins, et l’un de ses rôles principaux est justement de veiller à la bonne cartographie des fonds marin.

Quoi de plus naturel, alors, que d’organiser une exposition sur les « cartes marines anciennes et la Méditerranée » ?

Ali Riza Izipek, ancien directeur du Musée naval d’Istanbul et commissaire de l’exposition, a réuni des peintures à l’huile, des maquettes de navires en bois, des carreaux (cartes et miniatures sur céramique), des portulans (les premières cartes marines au monde), des drapeaux et des outils de navigation. « Aujourd’hui, toutes les cartes sont numériques. Nous voulions montrer aux visiteurs ce qu’étaient les débuts de la cartographie », confie Ali Riza Izipek. Une exposition que le prince Albert II a inaugurée et découvert en exclusivité le 1er avril dernier.

C’est tout cela que les visiteurs peuvent découvrir gratuitement, dans la salle d’exposition, sur les quais du Yach-club de Monaco.