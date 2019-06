Pendant l’été, une petite exposition de photographies va tourner dans les couloirs de l’hôpital La Palmosa. Organisée par les étudiants infirmiers et aides-soignants de l’IFSI-IFAS de Menton, celle-ci s’inscrit dans un projet de développement durable et de préservation de la planète qu’ils mènent depuis deux ans. Sensible à leur initiative, le photographe animalier Vincent Munier leur a offert une vingtaine de magnifiques clichés, capturant à merveille la beauté de notre terre et la magie du vivant. Ce photographe français est le premier à avoir reçu trois fois le Eric Hosking Award du BBC Wildlife. Soucieux de bien mettre en valeur ces superbes photos, le Rotary club de Menton, présidé par Thierry Marcou, a financé leur encadrement. C’est ainsi qu’un rêve collectif s’est réalisé et que cette exposition, présentée dans la salle des consultations externes de l’hôpital, puis dans le hall du bâtiment des Soins de suite et de réadaptation, a pour seul but de sensibiliser les visiteurs à leur démarche écologique. À voir avant qu’elle ne rejoigne définitivement l’institut de formation de Garavan. R.D.