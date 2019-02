Une élève de l'Académie de danse Princesse-Grace reçoit un prix prestigieux à Lausanne

Lors de l’édition 2019 du Prix de Lausanne, qui a eu lieu cette année du 3 au 10 février 2019, Mackenzie Brown, âgée de 16 ans et jeune élève américaine au sein de l’Académie Princesse-Grace, a remporté le Premier Prix – la Médaille d’Or, le Prix du public et le Prix d’interprétation contemporaine –, lors de ce prestigieux concours, récompensant son talent et son potentiel de jeune danseuse.

Lors des sélections, elle a notamment interprété la variation classique de la Bayadère et un solo, extrait du ballet Abstract, pièce créée en 2018 par Jean-Christophe Maillot.

C’est la deuxième année consécutive qu’un élève de l’Académie Princesse-Grace reçoit la médaille d’or, lors du prestigieux concours du Prix de Lausanne.

Sous la responsabilité des Ballets de Monte-Carlo, dirigés par Jean-Christophe Maillot, la réussite exceptionnelle de ces jeunes danseurs témoigne de l’excellence de l’enseignement délivré par l’Académie Princesse-Grace et vient récompenser le travail de Luca Masala, son directeur artistique et de toute son équipe pédagogique.

Le Prix de Lausanne est un concours de danse international, des plus prestigieux au monde, qui est ouvert aux jeunes danseurs âgés de 15 à 18 ans et qui ne sont pas encore professionnels.

Sa mission est de faire découvrir les talents de demain et de permettre aux meilleurs d’entre eux d’obtenir des bourses d’études dans les plus grandes écoles et compagnies professionnelles de renommées internationales.