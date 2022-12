"Une chance incroyable": Après 15 ans à la tête de l'Opera de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda fait ses adieux

Ce fut d’abord les quarante chanteuses et chanteurs du Chœur de l’Opéra, dirigé par Stefano Visconti, qui ont interprété plusieurs airs de Noël avant une seconde partie toute en "surprises" spécialement dédiée à Jean-Louis Grinda. Cinq extraits et autant de moments qui ont ponctué chronologiquement une carrière riche et fructueuse: Singin’in the rain de Brown qui propulsa son tout début de metteur en scène, le vice-roi de La Périchole d’Offenbach, O douceur de La Chauve-Souris de Strauss et Amen de La damnation de Faust de Berlioz.

"Un format chaleureux, amical, sincère"

"Un format chaleureux, amical, sincère", c’est ce que voulaient tous les protagonistes de cette soirée, comme l’a rappelé Jean-Charles Allavena, administrateur de l’Opéra, et ceci était d’autant plus essentiel que Jean-Louis Grinda ne tenait pas à cet hommage.

Mais il a dû l’accepter, le Prince Albert II et la Princesse de Hanovre ayant partagé avec Jean-Charles Allavena "cette idée qu’il n’était pas possible de le laisser partir sans rien faire".

"Tu l’as donc compris, lorsque l’instruction de désobéir à tes volontés vient des plus hautes autorités du pays, nous n’avions pas le choix et toi, tu n’avais aucune chance d’y échapper."

Au Conseil d’administration de l’AMADE

De toutes ces marques d’amitié et de générosité, Jean-Louis Grinda en a forcément été touché. Et lorsqu’il prit la parole, il évoqua d’abord ses larmes. Mais l’émotion ne lui a rien fait perdre de son talent d’orateur.

Le directeur de l’Opéra a salué le travail de son prédécesseur John Mordler, qui lui a permis de prendre les rênes d’une structure en plein devenir. Il souligne aussi que "c’est un très grand honneur de précéder Cecilia Bartoli, une personne de cette qualité-là".

"On ne fait pas du théâtre tout seul. Je suis très bien entouré. C’est aussi grâce au travail de mon équipe que je souhaite saluer. Et puis on ne fait pas de bon théâtre sans la confiance. On la donne, la mérite. On ne peut pas l’acheter. J’ai eu la confiance du Souverain et de la Présidente du conseil d’administration qui m’ont toujours laissé tracer mon chemin. Et c’est ce qui vous donne des ailes! Tout cela est une chance incroyable."

Mais Jean-Louis Grinda ne compte pas s’arrêter de si bon chemin. "J’ai beaucoup d’engagements. Mais celui qui me tient le plus à cœur, c’est d’être rentré dans le Conseil d’administration de l’AMADE à laquelle je vais dédier une grande partie de mon temps."

La nouvelle vie de Jean-Louis Grinda s’annonce donc toujours et encore généreuse et réjouie.

À très bientôt Monsieur Grinda!