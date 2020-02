Un sous-chef de Monaco candidat de la 11e saison de Top Chef

La célèbre émission qui met votre canapé dans la cuisine des (futurs) grands chefs reprend du service pour une onzième saison. Top Chef accueille cette fois un candidat issu des cuisines de la Principauté : Jean-Philippe Berens. Passé par le Plazza Athénée à Paris, ce trentenaire est arrivé en avril dernier au Grill de l’Hôtel de Paris où il est sous-chef. Et s’il participe à Top Chef, c’est pour prendre un peu son envol : "Quand on est sous-chef, on fait la cuisine du chef. Et à 30 ans, j’avais besoin de chercher ma signature culinaire."

Sa décision de participer à l’émission a fait monter l’enthousiasme dans les cuisines du Grill : "Mon chef a d’abord été surpris, parce que ça ne lui était jamais arrivé. Mais il l’a très bien pris." D’ailleurs, le jeune sous-chef est allé cuisiner sous les projecteurs avec un deuxième objectif : "Je voulais aussi représenter cette belle maison dans laquelle je travaille, et toutes les maisons par lesquelles je suis passé et qui m’ont tellement apporté. On m’a vraiment laissé carte blanche. Je m’estime vraiment chanceux d’avoir eu cette opportunité."

Maîtrise et esthétique

Contacté, Franck Cerutti, le chef exécutif des cuisines de l’Hôtel de Paris, nous a transmis "tout le mal" qu’il pense de ce jeune homme : "Jean-Philippe est un cuisinier talentueux qui a une grande maîtrise des techniques culinaires. Ses assiettes sont toujours très esthétiques. À mes côtés, j’ai tenu à l’initier davantage à une cuisine du cœur, une cuisine simple et sincère qui sublime les merveilleux produits de la Riviera que j’aime tant. Fort de ces deux approches, je suis certain qu’un très bel avenir se dessine pour lui."

Alors préparez l’argenterie : Top Chef 11 démarre mercredi 19 février sur M6.