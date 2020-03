Un regard artistique sur les glaciers face au changement climatique

La Fondation Prince Albert II de Monaco vous invite à découvrir, jusqu’au 31 mars, l’exposition « Eagle Wings - Protecting the Alps » de la photographe Nomi Baumgartl, à la Galerie des Pêcheurs de Monaco. Cette exposition offre aux visiteurs un saisissant point de vue, depuis la Terre, le ciel et l’espace, sur la fonte des glaciers dans les Alpes sous les effets du changement climatique.

L’exposition nous entraîne ainsi dans un dialogue visuel très original entre le regard de l’Homme - celui de la photographe Nomi Baumgartl -, le regard de l’aigle - avec sa caméra 360° - et celui de la Science - avec les images de l’Agence spatiale européenne.

Depuis la Terre, Nomi Baumgartl a immortalisé des scènes incroyables de la région alpine. Ses photographies, chargées d’émotions et de poésie, révèlent la fragilité de la nature. Depuis le ciel, Victor, un pygargue à queue blanche, équipé d’une caméra 360°, a filmé les glaciers, montrant au travers d’images exceptionnelles l’ampleur de la fonte des glaces en Europe. Enfin, depuis l’espace, les satellites du Centre aéronautique et spatial (DLR) et du Centre d’observation de la Terre (EOC) offrent une réalité plus globale des modifications terrestres liées au changement climatique.

Le projet Eagle Wings - Protecting the Alps réunit cinq amoureux de la nature : Jacques-Olivier Travers, fauconnier, Ronald Menzel, entrepreneur et activiste, cofondateur de Dreamscape Immersive, Nomi Baumgartl, photographe, Helmut Achatz, directeur de la production, et Karl Friedrich Scheufele, coprésident de Chopard. Ils se sont réunis pour rendre hommage à la planète, documenter d’une manière originale l’impact des activités humaines sur l’environnement mais également sensibiliser à la protection de la faune dans le but d’inspirer un changement positif.