Un large éventail d’activités pour les vacances d’hiver

À partir du lundi 17 février, le Nouveau Musée national de Monaco propose des stages aux enfants pendant ces vacances dans le cadre de l’exposition Variations, Les Décors lumineux d’Eugène Frey, présentés par João Maria Gusmão. Des ateliers animeront les journées. Les trois premiers jours aborderont l’image et sa mise en mouvement à partir d’un iPad. Les enfants pourront écrire un scénario à travers la poésie du théâtre d’ombres. Du jeudi 20 février au vendredi 21 février, ils apprendront à faire leur portrait en hologramme. Le dernier atelier, du 24 au 27 février, aidera aux artistes en herbe à concevoir un opéra en s’inspirant de l’exposition.

Du Pacifique à la Méditerranée, petits et grands vont pouvoir se plonger dans le milieu extraordinaire et unique des fonds marins au Musée océanographique de Monaco. Au programme ? Bassin tactile, immersion à 360 degrés en réalité virtuelle, rencontre avec les tortues, nourrissage d’animaux et bien d’autres surprises sont à prévoir. Des stages seront aussi proposés par le Snapper club pour sensibiliser les jeunes générations à la préservation des écosystèmes marins. Accompagnés par une équipe pédagogique, les jeunes explorateurs seront plongés dans un décor à couper le souffle. Un moment qui promet d’être inoubliable. Alors, si vous êtes passionnés par les mystères de la vie marine ou simplement curieux de découvrir les coulisses du Musée, tout sera mis en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Billet enfant 4-17 ans gratuits délivré uniquement pour l’achat du forfait au tarif de 16 euros (1 adulte + 1 enfant).

(Photo M.A.)

Au Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie, un éventail d’ateliers, d’activités et de stages vont rythmer ces prochaines vacances. Les samedis 15, 22 et 29 février à 16 h 30, les enfants, fans de la trilogie Dragons, pourront se replonger dans les aventures de leur héros préféré. D’autres activités plus créatives seront aussi proposées du lundi 17 au samedi 29 février de 14 h à 19 h. Au programme ? Accueil lecture, grand jeu, activités créatives et surtout un moment origami, l’art du pliage japonais. Plusieurs stages sont aussi à prévoir sur les thèmes « Comédie musicale », « Parkour » et « Création couture-broderie » pour les passionnés de musique, de cinéma, de sport mais aussi de mode.

Tout le monde se souvient du carton à la sortie du premier dessin animé L’âge de glace. À l’époque, parents et enfants ont suivi les aventures de Cid le Paresseux et Many le mammouth. L’occasion est offerte de repartir à la rencontre de ces héros de la préhistoire au travers des quatre expositions permanentes sur le thème « Un mammouth à Monaco » et temporaires sur « L’Art préhistorique et protohistorique ».

S’ajoutent quatre animations supplémentaires pour les enfants, basées sur l’histoire de « Stepan le Mammouth », pour tous les enfants à partir de l’âge de 7 ans. Elles commenceront le 24 février, de 10 h à 12 h au Musée d’anthropologie.

À la bibliothèque Princesse Caroline, de nombreux ateliers ont été pensés pour vos enfants. Entre les ateliers jeux vidéo, lecture, bien-être ou encore cinéma, le programme de ces vacances s’annonce chargé. Les petits pourront s’investir pleinement dans ces activités ludiques et éducatives. Des journées de découverte et de loisirs seront aussi proposées à vos bambins. L’occasion pour eux de pouvoir s’investir dans un projet collectif de partage. Les parents auront aussi la possibilité de se mêler à certaines activités. L’ouverture des festivités commencera dès lundi 17 février avec l’atelier « Chocolat », animé par le chef pâtissier Benoît Perruchon.

Renseignements : +377.93.15.29.40.

Au pavillon Bosio, l’École supérieure d’arts plastiques de la ville de Monaco (Esap), les élèves ne sont pas seulement là pour apprendre mais aussi pour transmettre. Des missions de sensibilisation à l’art sont alors développées pour tenter de toucher un large public. Et cette période de vacances semble être le moment idéal pour initier les passionnés de la discipline. Alors, quatre stages de céramique sont ainsi proposés du lundi 17 au vendredi 21 février avec le céramiste Jeffrey Haimes. Des séances ouvertes aux adultes et lycéens.

D’autres pourront s’essayer à la peinture avec l’artiste Laure Fissore ou Toby Wright, spécialiste des natures mortes.