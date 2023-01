Un illusionniste se fait découper en deux au Festival international du cirque de Monte-Carlo

Peter Marvey fait son retour dans la compétition monégasque. L’illusionniste suisse est une star de la magie. Sourire Ultrabright, crinière dorée, chemise immaculée… pas vraiment l’apanage d’un magicien mystérieux, dont il possède pourtant tous les tours.

"Tout est possible avec la magie"



En 1996, Peter Marvey avait été sacré aux Monte-Carlo Magic Stars, un festival international de magie aujourd’hui disparu. Vingt-sept ans plus tard, c’est en illusionniste chevronné qu’il revient sur la piste de Monte-Carlo, pour une première sous le chapiteau de Fontvieille où il présentera une sélection de numéros de grand spectacle.



Notamment l’un où il se prend pour Superman voulant dominer son monde avant d’être rapetissé. Ou bien une performance où il se laisse découper en deux ! Ses jambes s’échappent alors de son corps et se mettent à pédaler sur un monocycle.

"Beaucoup de jours et de nuits de travail et de nombreux essais"



« Je suis plus que content, je suis très excité de faire partie de ce plus prestigieux festival au monde, et mon équipe également. Je viens souvent en Principauté, c’est un endroit dans le monde que j’aime », raconte-t-il en expliquant que ses tours demandent « beaucoup de jours et de nuits de travail et de nombreux essais. Tout est possible avec la magie, il y a toujours une solution, mais nous ne sommes pas toujours sûrs de la trouver ».



Son premier contact avec la grande illusion date de l’enfance. « La toute première fois c’était à la télévision, j’ai vu un numéro qui m’a captivé. J’étais très intéressé par la façon dont ça fonctionnait, je cherchais à trouver la solution. Est-ce la réalité ou de l’illusion ? Et cette idée ne m’a jamais quitté. »



Ses performances sous le chapiteau ce week-end éveilleront peut-être, à leur tour, de nouvelles vocations parmi le jeune public ? Qui sait...