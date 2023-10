Un documentaire sur la vie du capitaine de l’équipe de rugby d’Afrique du Sud récompensé lors des Sportel Awards à Monaco

Ce dimanche, le bourreau du XV de France, Siya Kolisi, et ses coéquipiers, défieront les All Blacks pour soulever une quatrième fois, la deuxième consécutive, le trophée Webb Ellis. Un tour de force, d’autant plus pour le capitaine Kolisi, revenu en un temps record d’une rupture partielle du ligament antérieur du genou droit et d’une blessure au ménisque.

"Le jour où je me suis blessé, je ne croyais plus en rien", admettait le meneur de la nation arc-en-ciel à son retour. Preuve d’une force mentale hors du commun bâtie dans l’adversité. Celle d’un enfant noir né quelques jours avant l’abolition de l’apartheid en Afrique du Sud, en 1991, puis critiqué du seul fait d’être marié à une femme blanche.

Nommé Champion de la Paix par Peace and Sport, en 2019, Siya Kolisi confiait alors à Monaco-Matin parvenir à passer outre la bêtise humaine. "C’est comme ça partout dans le monde, pas uniquement en Afrique du Sud. Il me semble que ça s’améliore mais ce genre de critiques me glissent sur le dos. Je ne les écoute pas."

"Un symbole d’espoir, de résilience et d’unité "

Lors de ce même entretien, Siya Kolisi évoquait la bascule de sa vie, lorsqu’à l’âge de 12 ans il décrocha une bourse pour intégrer la prestigieuse Grey High School. "J’avais tout pour réussir là-bas et j’ai commencé à voir grand, à gagner en confiance. Je pouvais m’imaginer docteur ou rugbyman et je pouvais prendre six repas par jour! [rires] J’avais des chaussettes, des chaussures, des sous-vêtements, mon propre dentifrice alors que je n’en avais jamais eu. C’était énorme."

Un parcours mis en lumière par le réalisateur Tebogo Malope dans le documentaire "Rise: Siya Kolisi Story", produit par la société de production Orange Films et Star Films, et donc récompensé du Prix Peace and Sport lors des derniers Sportel Awards, au Grimaldi Forum. "Ce prix reconnaît ce documentaire inspirant, qui met en lumière le parcours extraordinaire de Siya Kolisi, un symbole d’espoir, de résilience et d’unité", se félicite Peace and Sport. "Avec l’histoire de Siya Kolisi, le documentaire contribue à illustrer la mission de Peace and Sport visant à mettre en avant l’importance des athlètes en tant que modèles dans notre société et à les encadrer dans leur engagement social."

Les recettes générées par la distribution du documentaire ont ainsi vocation à être réinvesties dans diverses causes soutenues par la famille Kolisi.

L’épouse de Siya Kolisi, Rachel Kolisi, et le réalisateur sud-africain, Tebogo Malope, ont reçu le Prix du documentaire Peace and Sport. (Photos Sportel et MaxPPP).

"J’espère changer l’histoire de ces enfants"

Son mari en course pour un titre mondial, Rachel Kolisi, p.d.-g. de la Kolisi Foundation, était à Monaco pour recevoir le Prix des mains de Ruth Gbagbi, double médaillée olympique ivoirienne, aux côtés du réalisateur Tebogo Malope. Ce dernier a notamment réalisé la première série originale africaine de Netflix, le thriller "Queen Sono".

"Je voulais montrer aux téléspectateurs de manière authentique à quoi ressemble le township et comment plus de gens doivent venir investir dans ces zones, a quant à lui commenté Siya Kolisi. Je dispose maintenant d’une plateforme qui me permettra, je l’espère, de changer l’histoire de ces enfants qui grandissent dans des conditions similaires, mais en même temps, le plus important pour moi est de changer les mentalités alors qu’ils vivent encore dans des conditions difficiles."

"Les films ont la capacité de transmettre les émotions et les valeurs véhiculées par le sport. Le documentaire Rise: Siya Kolisi Story met en lumière brillamment comment le sport agit pour surmonter les défis communautaires, estime Joël Bouzou, Président et Fondateur de Peace and Sport. Nos Champions de la Paix, en tant que modèles, ont le pouvoir d’inspirer et de se connecter avec des publics du monde entier. Fort de cette conviction et de la mission d’encadrer les athlètes désireux de démontrer leur engagement social pour bâtir des sociétés plus justes et inclusives, Peace and Sport a créé en 2022, en partenariat avec le Groupe L’Équipe, le Prix Socrates remis lors de la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or."

Prix qui sera décerné lundi soir au Théâtre du Châtelet. En 2022, le premier lauréat avait été le footballeur sénégalais Sadio Mané.