Un demi-siècle de rallye à découvrir à Monaco

Les passionnées de belles mécaniques sont encore en émoi à l’évocation des dernières expositions de la Collection de voitures de SAS le Prince de Monaco dédiées successivement aux mythes Bugatti et Ferrari.

Unique au monde, la concentration de cinquante bijoux frappés du cheval cabré, début 2019, avait d’ailleurs tellement ébahi professionnels et profanes que l’exposition avait dû jouer les prolongations. C’est dire si la barre était haute au moment de plancher sur le prochain thème.

Finalement, le choix s’est porté sur l’univers du rallye et, ces derniers jours, les visiteurs des Terrasses de Fontvieille ont pu avoir un savoureux aperçu du plateau concocté.

De 1956 à nos jours

D’ici ce soir, et l’inauguration de La Légende des rallyes en présence du prince Albert II et de nombreux as du volant, une cinquantaine de reines de l’asphalte auront gonflé la déjà impressionnante collection permanente du musée de l’auto monégasque.

D’une 4 CV de 1956 à l’actuel baquet du nonuple champion du monde WRC, Sébastien Loeb ; des groupes B de 600 ch aux modèles WRC modernes de 300 ch, c’est toute l’histoire du rallye qui a rendez-vous à Monaco. Un catalogue d’émotions pour les fans de courses contre la montre, particulièrement dans une région réputée comme une terre de rallye.

« C’est un projet qui est né avec le pilote Jean-Jacques Bally, qui en avait parlé avec Philippe Renzini, l’ancien directeur », note la nouvelle directrice de la Collection de voitures de SAS le Prince de Monaco, Valérie Closier. Tour à tour co-pilote de son père, Michel, de Jean-Claude Andruet, Jean-Jacques Bally ou encore François Delecour, cette passionnée a pu mesurer la ferveur populaire et intemporelle autour du rallye et de ses légendes.

Indéfectible popularité

« J’ai gagné le Rallyspirit avec François Delecour, l’année dernière au Portugal, et c’était impressionnant, les gens l’arrêtaient toutes les deux secondes pour le saluer. » Un véritable « syndrome Poulidor » pour « Freine tard », vice-champion du championnat du monde 1993 dont la cote d’amour semble toujours supérieure à celle d’un Didier Auriol, pourtant sur le toit du monde l’année suivante. Moins élitiste que la Formule 1, le rallye a su en effet conserver ce lien entre fans et pilotes, cette proximité jusqu’au bord de l’asphalte.

« Ce qui est bien, c’est que l’exposition tombe en même temps que le Monte-Carl’ moderne et historique », se réjouit d’ailleurs Valérie Closier, qui espère déjà réunir quelques chasseurs de chrono, pourquoi pas en partenariat avec l’Automobile Club de Monaco.

En attendant, aujourd’hui, Jean Ragnotti, Jean-Pierre Nicolas, Ari Vatanen, Juha Kankkunen et peut-être même le roi Loeb et son copilote monégasque Daniel Elena sont attendus au départ de l’expo.