Un concert qui compte double au profit de l’AMADE L’équipe du Prince affronte les pilotes mardi à Louis-II

Le concert de dimanche du Philharmonique de Monte-Carlo, qui a été rajouté à la programmation initiale de la saison 2019, comptera double.

Ce n’est pas un mais deux solistes qui seront à l’affiche : le violoniste Maxime Vengerov - qui est, cette année, l’« artiste en résidence » du Philharmonique de Monte-Carlo - et l’une des stars françaises du violoncelle, Gauthier Capuçon.

Ce concert comptera double, également, par le fait qu’il sera donné au profit d’une association caritative internationale l’AMADE, Association mondiale des Amis de l’Enfance, qui apporte du secours aux enfants malheureux à travers le monde (lire ci-contre). Au plaisir du concert s’ajoutera donc celui d’accomplir une action caritative.

Ce concert comptera double, également, pour l’artiste Vengerov lui-même. Car il apparaîtra dans deux rôles : le rôle de soliste et le rôle de chef d’orchestre.

Un monument symphonique

En tant que soliste, il interprétera la Ballade pour violon et orchestre du grand compositeur roumain Enesco, pleine d’atmosphère musicale d’Europe centrale. En tant que chef d’orchestre, il dirigera ce monument symphonique du XIXe siècle qu’est la splendide Symphonie Pathétique de Tchaïkovsky, laquelle s’achève sur un mouvement lent, désespéré, dont la composition précéda de quelques jours le suicide du compositeur.

Gauthier Capuçon interprétera, quant à lui, les magnifiques Variations Rococo du même Tchaïkosvky qui, basées sur un thème baroque du XVIIIe siècle, s’achèvent en tourbillon de musique romantique et virtuose.

Le dialogue entre chef et soliste mettant en jeu ces deux grands artistes que sont Vengerov et Capuçon sera quelque chose de passionnant.

Présidée par la princesse Caroline, l’AMADE, Association mondiale des amis de l’enfance, a été fondée en 1963 à l’initiative de la Princesse Grace de Monaco. Elle affiche pour idéal de connaître « un monde où tout enfant, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou culturelles, puisse vivre dignement, en sécurité, dans le respect de ses droits fondamentaux. Celui d’un monde où tout enfant ait l’opportunité d’exprimer pleinement ses potentiels ».

L’AMADE s’engage sur tous les continents au plan de la santé, de l’éducation, de la protection contre les fléaux humains ou les catastrophes naturelles.

Comme le veut la tradition avant chaque Grand prix de Monaco, « Star Team For Children » organise un match de football ce mardi soir. L’AS Star Team, présidée par le prince Albert II, affronte la Nazionale Piloti, l’équipe des pilotes. Pour ce 27e match, les équipes sont de retour à Louis-II après un crochet par Menton, l’an dernier, pour cause de travaux dans l’enceinte de l’AS Monaco. Dans l’équipe du Prince, de grands noms sont à compter.

Casiraghi, Giuli, Anderson ... sous le même maillot

En plus de ses neveux, Pierre Casiraghi et Louis Ducruet, d’anciennes gloires du club monégasque comme Ludovic Giuli, Sonny Anderson, Flavio Roma ou encore Marco Simone seront de la partie. L’acteur et animateur italien, Ezio Greggio a également accepté l’invitation. Le champion du monde de F1, Nico Rosberg est attendu également. Lui qui a changé d’équipe en cours de match l’année dernière.

Pour ce qui est de l’équipe des pilotes, les principales têtes d’affiche de Formule 1 feront l’honneur de leur présence. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir balle au pied le Français Pierre Gasly et le Monégasque Charles Leclerc. Les rivaux, Esteban Ocon et Max Verstappen joueront cette fois-ci dans la même équipe. Le jeune retraité - de la F1 -, Fernando Alonso, chaussera aussi les crampons, tout comme Sebastian Vettel et Carlos Sainz Jr. Cela reste plus qu’un match entre personnalités.

La revanche des pilotes?

Cet événement a aussi pour but d’aider les plus démunis. L’ensemble des bénéfices seront reversés à une association caritative pour les enfants en difficultés.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné par l’actuelle directrice de l’équipe Venturi en formule E, Susie Wolff et la skieuse autrichienne Elisabeth Görgl. Le quadruple champion du monde de F1, Alain Prost, sera présent au bord du terrain. Le match sera retransmis en direct sur Sky Sports HD F1. Les champions retrouveront leur esprit de compétition mais les pilotes réussiront-ils à l’emporter après deux ans de défaites ? Réponse, ce mardi, à 19 h, au stade Louis-II.