Le Centre culture et loisir de Carnolès accueille une soirée-concert (saxophoniste, pianiste, chanteur) vendredi 20 à 20 h 30.

L’occasion de présenter un nouveau projet musical mené par le musicien et producteur Michele Zuppardo, Voice in Progress One : un programme de six mois pour apprendre à chanter et enregistrer deux chansons en studio en Italie.

Une soirée de clôture sera retransmise en direct à la télé locale italienne Televarazze