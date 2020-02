Un concert pour L’Arche du Coeur

L’Arche du Cœur donne un concert caritatif sous le haut patronage du prince Albert II, le vendredi 7 février au Théâtre des Variétés. Cette soirée est organisée par l’association monégasque des amis de l’Arche de Jean Vanier (amadarche) pour soutenir la communauté ouverte en 2010 à Grasse.

Sur un vaste domaine, trente personnes en situation de handicap mental vivent et travaillent en partageant leur quotidien avec des éducateurs, des volontaires, des amis et des bénévoles, dans trois maisons de taille familiale et des activités de jour dans les secteurs de l’artisanat, de la cuisine et du jardinage. Chacun y participe selon ses capacités, et prend part à la vie communautaire. Le principe, tel qu’il a été défini par le canadien Jean Vanier, décédé le 7 mai dernier à l’âge de 91 ans, est de vivre dans la relation entre personnes, dans un cadre familier et chaleureux.

Le concert réunit des talents multiples : le compositeur Marc Giacone jouera avec le concours d’une personne accueillie à L’Arche, Michaël Chauveau, le trio Trima jazz in voice, la Lyre roquebrunoise - avec une trentaine de musiciens sous la conduite de Jean-Luc Dassé, et la chorale Quazylis composée de 47 femmes dirigées par Raphaële Leideker. Le bassoniste Franck Lavogez, de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, interprétera des morceaux inédits en duo avec la pianiste, Nathalie Setera, le clarinettiste, Marc Cagna Perazzo, et la chanteuse mezzo-soprano Sarah Caussé.

La soirée sera présentée par José Sacré et Lucille.