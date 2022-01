Un calendrier pour les 100 ans du décès d’Albert-Ier

S.A.S. le Prince Souverain Albert II, très attaché à l’héritage intellectuel et moral des membres de sa Famille, a tenu à ce qu’une série de manifestations commémoratives soient organisées à l’occasion du centenaire du décès de son trisaïeul le prince Albert Ier (1848-1922).

Le Comité des Traditions Monégasques a tenu à participer à ces commémorations en consacrant son traditionnel calendrier au Prince Albert-Ier.

Pour illustrer son œuvre nous nous sommes inspirés du thème de l’ouvrage de Jacqueline Carpine-Lancre paru en 1998 pour le 150e anniversaire de la naissance d’Albert Ier Prince de Monaco des œuvres de science, de lumière et de paix, thème repris pour la journée européenne du patrimoine du 14 octobre 2012.

Des citations d’Albert-Ier

En s’appuyant sur les recherches historiques et bibliographiques de Madame Carpine-Lancre, nous vous présentons un résumé des idées du Prince Albert-Ier, regroupées autour de ces trois grands thèmes.

Les citations sont du Prince lui-même. "De la sorte, sa pensée est présentée avec un respect absolu et une fidélité totale (1)".

Tout entier à la pensée d’améliorer l’héritage qu’il a reçu de ses ancêtres, le Prince Albert Ier n’aura de cesse d’augmenter par de nouvelles créations les sources de la prospérité de la Principauté et "le Prince Souverain, le Mécène, l’observateur et le protecteur de la Nature, l’apôtre du Progrès et de la Civilisation... qui, par fidélité à son idéal, a voué son existence à des œuvres de science, de lumière et de paix (1)" sera une fois de plus béni par la postérité reconnaissante.

Vous pouvez consulter le Calendari 2022 sur le site internet de notre Comité : www.traditions-monaco.com ou bien le retirer à la réception de la Mairie de Monaco.

(1) Prince Rainier III - octobre 1998