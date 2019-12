Un cadeau de Noël pour le dernier concert de 2019 du Philharmonique

Voici donc la période où, partout dans le monde, les orchestres symphoniques déroulent leurs guirlandes de musique légère, nous font entendre des friandises, nous offrent des partitions en forme de papillotes. Et on est heureux !

Le Philharmonique de Monte-Carlo n’échappera pas à la tradition. Le dernier concert de l’année, qui aura lieu dimanche à 18 heures et se déroulera sans entracte, en sera la preuve.

Le chef sera Yvan Cassar. Son répertoire passe d’un pied léger - et d’une baguette qui ne l’est pas moins - du classique à la variété. Son abondante chevelure, que plus d’un père Noël a dû jalouser, ne passe pas inaperçue lors des concerts qu’il dirige à la télé.

Trois solistes pour un programme en trois parties

Il y aura trois solistes. La première : la soprano Nathalie Dessay, qui, on le sait, a abandonné les scènes d’opéra pour la comédie musicale ou la comédie tout court. Elle consacrera une bonne partie de l’année 2020 à chanter du Claude Nougaro en tournée avec Yvan Cassar.

Seconde soliste : Neïma Naouri, 20 ans, qui n’est autre que la fille de la précédente et qui commence une carrière en solo ou avec sa mère.

Troisième soliste : Hugh Coltman, dont l’hommage à Nat King Cole lui a valu une Victoire du jazz en 2017.

Trois parties au programme. La première : « De George Gerswhin à Michel Legrand ». Sûr que « Summertime » et « I got rythm » de Gershwin ne seront pas loin ! Et qu’un hommage sera rendu à Michel Legrand, ce tourbillon de génie, qui est mort le 26 janvier dernier - il y aura un an dans moins d’un mois - on se souvient que Nathalie Dessay a commencé sa carrière post-lyrique en tournée avec lui. Aura-t-on droit à « Between yesterday and tomorrow », qu’ils créèrent ensemble à cette occasion ? On nous annonce en tout cas « Papa, can you ear me » que Barbara Streisand chantait dans « Yentl », le film que Michel Legrand mit en musique et qui lui valut un Oscar en 1984. (Vous vous souvenez, l’histoire de la jeune femme juive qui décide de vivre et de s’habiller en homme...)

Deuxième partie : « De Franck Sinatra à Barbra Streisand ». Qui sera « Funny girl » : Nathalie ou Noémie ?

Troisième partie - la période de l’année l’exige : « Thèmes de Noël ». On nous annonce du très américain dans le genre - de quoi mettre du vibrato dans nos cœurs : « Let’s snow » avec le charme voluptueux des violons en contre-chant, « Smile », entendu dans les « Temps modernes » de Charlie Chaplin, que Nat King Cole chantait avec tremolo, « I had to be you » dans lequel la voix langoureuse de Franck Sinatra n’a pas fini de vibrer dans nos mémoires.

Noël est passé ? Qu’à cela ne tienne ! On en reprendra bien un peu - surtout lorsque c’est Nathalie Dessay, Neïma Naouri ou Hugh Coltman qui jouent les pères ou mères Noël ! Un 29 décembre qui ressemblera à un 25. On se sent joyeux comme des enfants !