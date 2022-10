Tout ce qu'il faut savoir sur la 6e édition du festival du film fantastique de Menton

Quatre jours de projections, des productions de tous horizons à découvrir, et des rencontres privilégiées avec des professionnels du milieu… Rendez-vous traditionnel de l’automne à Menton, le festival du film fantastique revient au Palais de l’Europe du 27 au 30 octobre prochain.

En ouverture des festivités cette année, la série Prométhée, réalisée par Christophe Campos (Plan B, La Loi de Murphy) et co-produite par TF1 et UGC, sera diffusée en avant-première le jeudi 21 octobre, avant de débarquer à la télévision en 2023. Elle plongera le public dans les tourments d’une adolescente de 17 ans sortie miraculeusement indemne d’un accident de voiture mais sans aucun souvenir…

Autre exclusivité de cette édition 2022, le long-métrage Spleen de Fabien Carrabin, projeté le vendredi 28 octobre, qui relate le mystérieux confinement d’un quadragénaire découvrant, un matin, une vieille pièce de monnaie sous la bouche de ventilation de sa cuisine.

"On évolue chaque année en qualité"

Ces deux avant-premières constituent une avancée majeure pour le festival mentonnais créée il y a seulement 6 ans, et qui ne diffusait à l’origine que des courts-métrages. Elles témoignent aussi de sa volonté de s’ouvrir à d’autres formes de fictions, comme la série, face à l’essor des plateformes de vidéo à la demande.

"Il faut suivre le mouvement", assume Fabrice Ceccherini, le directeur du festival, qui ne cache pas sa fierté de voir sa création monter en gamme. "On évolue chaque année, en qualité et en termes d’invités qui viennent au festival. Cette année, pour la première fois, on a eu des productions qui nous ont contactés elles-mêmes pour diffuser leurs films alors que d’habitude, c’est nous qui leur courrons derrière", détaille-t-il. Preuve que l’événement commence à avoir une "belle notoriété" dans le milieu.

Côté people, le public pourra ainsi retrouver les acteurs Ambroise Michel (Plus belle la vie, Cut !), Thomas Jouannet (Le Silence de la mer, Nina), Flavie Péan (Loin du périph, Grande École). Mark Grosy (Interpol, Tropiques criminels) ou encore Elisa Sergent (Demain nous appartient, Mon poussin) seront aussi présents, en tant que membres du jury.

Une vitrine pour Menton... et sa région

"Le festival se veut ouvert, dans le sens où les gens peuvent venir demander des autographes, des photos… Et les billets peuvent être achetés directement auprès de l’office de tourisme de Menton, rappelle Fabrice Ceccherini. Comme il y a des speed datings entre professionnels, certains pensent parfois que c’est réservé aux gens du milieu mais ce n’est pas le cas. C’est un festival accessible, ouvert à tous, ce n’est pas Cannes!"

L’an dernier, l’événement avait attiré environ 1.600 visiteurs au sein du Palais de l’Europe.

Pour cette 6e édition - et pour les suivantes - les organisateurs prévoient aussi d’intégrer davantage les communes limitrophes, notamment celles de l’arrière-pays. "On va par exemple faire visiter Castillon, Castellar ou encore Gorbio aux invités de cette année avec l’Automobile club de Menton", révèle Fabrice Ceccherini. L’idée: faire découvrir le Mentonnais, et ses nombreuses possibilités de lieux de tournage…