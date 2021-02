Touché par le cancer, Daniel Levi chante la vie, et l'amour dans son nouvel album

Touché en 2018 par un cancer, Daniel Lévi revient avec un album qu’il a conçu comme un cri de vie. C’est un chanteur qui va bien qui répond à nos questions. Un artiste qui s’approche, dans cet album qui swingue, de la musique qui le fait tant vibrer. Un homme à l’aube d’une nouvelle vie, qui porte un regard lucide sur son parcours et qui se dédie plus que jamais à l’amour.

Les Dix Commandements ont contribué à votre célébrité. Vous chantiez déjà depuis plusieurs années quand vous avez décroché ce rôle. Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?

La notoriété auprès du grand public. Ça a mis de la lumière sur des choses que j'avais faites avant, pour lesquelles on me reconnaissait. Comme la chanson Ce rêve bleu de la bande originale d’Aladdin. C’est une grande exposition. J’y ai gagné la reconnaissance du public et du métier. J’ai eu une Victoire de la musique, on a plébiscité mon interprétation. C’est très agréable à vivre. C’est jouissif d’avoir tous les soirs sept mille personnes au taquet.

Comment se sent-on quand cela s’arrête ?

Il peut y avoir un vide. On peut s’habituer à avoir des milliers de personnes tous les soirs, penser que c’est normal. Alors que c’est exceptionnel ! Ensuite, la vie d’artiste et de musicien continue. J’ai fait plusieurs chansons depuis et je continue à en faire.

Votre nouvel album est très jazzy. C’est un registre dans lequel on vous a peu entendu. Pourquoi ce choix ?

C’est un peu mon ADN. J’ai une formation classique mais je suis, très tôt, allé vers le jazz et la musique de l’âme, la soul music. J’aime quand ça groove. On ne me connaît pas là-dedans, mais c’est en toute humilité que j’espère m’approcher de ces musiciens d’élite.

Cet album a été réalisé en partie pendant le confinement. Comment avez-vous vécu cette période ?

Un peu comme tout le monde j’imagine. Ou peut-être un peu mieux, puisque j’ai eu l’occasion de travailler beaucoup sur cet album. Je le commençais. J’ai pu me concentrer, travailler et les musiciens ont fait pareil. C’était agréable car on communiquait beaucoup. J’ai fait de nombreux live aussi.

Vous ne cachez pas que vous avez été touché par le cancer. Une de vos chansons s’appelle Je vais bien. Vous allez vraiment bien ?

Je vais bien, le vent peut continuer à souffler, je vais continuer à aimer parce que, finalement, avec l’épreuve de la maladie, on voit la vie différemment. La preuve que je vais bien, c’est que j’ai réussi à faire un album alors que j’étais encore en traitement. Cet album est un cri de vie. Je l’espère lumineux et joyeux. Je me lève le matin, je remercie le bon Dieu et je dis merci à la vie.

Vous avez témoigné, dans l’émission Stars à nu, de la nécessité de surveiller sa santé. C’est important pour vous de témoigner ?

J’insiste surtout sur la nécessité de se faire dépister. C’est idiot de ne pas faire le nécessaire, alors que ça ne prend pas beaucoup de temps. C’est un petit effort, pour lequel il faut s’armer de courage. Moi, je n’ai pas regardé tout de suite les signes. J’ai pris ça de façon très relax. Ça peut sembler une qualité quand on a vingt ans, mais quand on vieillit, ça peut être dramatique.

Votre album s’intitule Grace à toi. qui est ‘‘toi’’ ?

Toi c’est vous. Toi c’est nous, c’est eux, lui là-haut. C’est aussi ma femme, quelqu’un qui joue un rôle essentiel dans ma vie, qui m’a sauvé la vie. Je suis dans la reconnaissance à tous ceux qui jouent un rôle dans nos vies. On existe grâce au regard des autres. Parce qu’on aime, parce qu’on est aimé. Parce que quelqu’un fait attention à nous. On est tous les mêmes face à notre condition humaine.