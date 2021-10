Thomas Isle débarque avec "un nouveau challenge" tous les samedis sur France 5

Thomas Isle, en dehors du fait d’avoir été élu homme le mieux coiffé de la télévision par le magazine GQ en 2016, connaît parfaitement la région niçoise puisque sa femme, Carole Tolila, l’animatrice de Silence, ça pousse, est Niçoise. Avant d’envisager de venir finir leurs vieux jours dans la région, le couple continue son petit bonhomme de chemin sur France 5. Depuis septembre, Thomas Isle est à la présentation de Samedi à tout prix, un dérivé de La Quotidienne, une émission phare de France 5 qui, pendant huit ans, a connu un franc succès autour du duo Maya Lauqué - Thomas Isle.

Comment s’est déroulé le passage de La Quotidienne à Samedi à tout prix ?

France 5m’a appelé durant l’été pour décliner La Quotidienne de manière différente à la rentrée. Cela faisait huit ans que l’émission existait et on a souhaité partir sur un rythme hebdomadaire d’autant que Maya Lauqué allait rejoindre Télématin.



Je me retrouve donc seul à la présentation et on a élargi la bande de spécialistes autour de la table de quatre à six. Mais l’émission reste la même, on parle consommation, pouvoir d’achat, quotidien des Français.

Quelles sont vos premières impressions après cette rentrée?

C’est assez sport (rires). On a eu des soucis de décors en raison du Covid puisque les entreprises chargées de fabriquer les décors ont beaucoup de retard... On n’avait pas reçu notre décor en septembre alors on a été obligé de squatter le plateau des Enfants de la télé de Laurent Ruquier.



Mais tout est rentré dans l’ordre après trois émissions, on a enfin pris place dans notre décor final, un grand atelier avec une vue sur l’extérieur, une grande terrasse évolutive, pratique. C’est idoine pour ce que l’on veut faire, à savoir parler de la vie quotidienne des gens.

En quoi l’émission est-elle différente de La Quotidienne?

On reste dans le même état d’esprit puisque nous avons des spécialistes autour de la table, chacun dans son domaine. On est là pour passer un moment convivial sur des sujets d’actualité comme le changement de métier, la rénovation de maison. C’est une version condensée de La Quotidienne car nous sommes passés en hebdomadaire.

Vous voilà seul à la présentation également...

C’est bien de changer et, bizarrement, c’est encore plus simple de gérer une bande seul qu’en duo. À deux, la bande ne sait jamais vraiment qui est le repère et il faut faire attention à l’autre dans la distribution de la parole. Mais c’est un nouveau challenge d’être seul face à six chroniqueurs. C’est aussi une nouvelle case, un nouveau public. On est le samedi après-midi, il faut convaincre les gens de venir nous rejoindre.

Quel bilan faites-vous des premières émissions?

En étant diffusé le samedi après-midi, on peut se permettre d’être plus dans le divertissement. On a commencé l’émission avec un public et ça apporte naturellement une autre énergie. Le public apportait quelque chose, sans doute trop, et avec le nouveau décor, notre vrai décor, on va retrouver quelque chose de plus proche de ce que l’on veut faire.

L’émission devrait comporter des prime times également.

Cela se présentera sous forme de grandes enquêtes autour de la consommation, le pouvoir d’achat, la manière de consommer. Le premier prime devrait avoir lieu courant décembre et on s’intéressera aux courses de Noël mais aussi à la manière de consommer de deux familles.

Quel consommateur de télévision êtes-vous?

Comme l’émission du même nom, je suis un enfant de la télé. Petit, j’étais plutôt privé de télévision donc ça renforçait l’attrait. Je suis fasciné par la télévision, j’adorais les divertissements de Christophe Dechavanne et Nagui. Aujourd’hui, je regarde beaucoup de nouveautés car je m’intéresse aux concepts, aux décors, etc. Je suis très fan des émissions politiques car c’est une matière qui me plaît. Sinon, je regarde beaucoup les chaînes d’infos et les talk-shows de fin de journée comme TPMP, C à vous ou Quotidien.

Samedi à tout prix, tous les samedis, à 16h35, sur France 5.