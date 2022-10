"The Staircase": quand la fiction rejoint la réalité

Jean-Xavier de Lestrade est un réalisateur qui sait pointer le curseur où il faut alors que la série The Staircase, avec Colin Firth et Toni Collette, est diffusée ce jeudi soir sur Canal +. Bientôt à l’affiche sur Arte avec une deuxième saison de Jeux d’influence après avoir été précis et percutant sur la série Laëtitia, il avait été derrière le projet Soupçons en 2004 dont l’histoire sert de point de départ à The Staircase.

Soupçons est un documentaire de dix épisodes sur le parcours de Michael Peterson, écrivain et vétéran, qui, un soir de décembre 2001, appelle les secours pour signaler la chute de sa femme Kathleen dans les escaliers de leur demeure de Caroline du Nord. Sauf que ce qui s’apparente à un incident domestique va devenir une affaire où des accusations de meurtre font fuser envers Peterson.

Rapidement, l’affaire fait la une de tous les médias américains et les caméras de Jean-Xavier de Lestrade sont sur place pour capter, quotidiennement, les avancées d’une affaire aux multiples rebondissements. Soupçons ne permet pas de découvrir la vérité, seule Michael Peterson la connaît, mais le documentaire met en perspective toutes les pistes d’une affaire. Tous les points de vue sont crédibles, toutes les hypothèses sont étayées et se valent. Soupçons montre surtout une famille endeuillée, divisée, tourmentée. Un documentaire d’une telle force que Netflix rajoutera trois épisodes aux dix initiaux pour compléter une histoire judiciaire qui n’a eu cesse de bouger depuis 2001.

Plaidoyer Alford

En 2017, après de multiples séjours en prison et procès en appel pour cette affaire, Michael Peterson a présenté un plaidoyer Alford pour clore l’affaire. Cet acte est une forme de plaidoyer de marchandage de culpabilité dans le système judiciaire anglo-saxon qui permet à l’accusé d’accepter de plaider coupable tout en rejetant le chef d’accusation afin de conserver son innocence, ce faisant il accepte la peine associée. Par ce plaidoyer, il accepte que l’accusation aurait vraisemblablement persuadé le jury de reconnaître l’accusé coupable sans le moindre doute. Ayant déjà passé plus de temps en prison que toute peine potentielle, Peterson est désormais un homme libre, même s’il reste considéré comme un criminel condamné. Bienvenue dans les méandres de la justice américaine où tout se monnaie…

C’est cette histoire complètement folle qu’Antonio Campos décide de raconter dans la série The Staircase où Colin Firth prête ses traits à Michael Peterson, Toni Collette joue Kathleen, sa femme, quand Michael Stuhlbarg a l’honneur de camper David Rudolf, l’avocat de Peterson rendu célèbre par le documentaire. La série s’appuie sur des seconds rôles de choix comme Sophie Turner, bien connue des amateurs de Game Of Thrones, et de la Française Juliette Binoche. La série est à la hauteur du documentaire, ce qui n’est pas une mince affaire.

The Staircase, ce jeudi, à 21h, sur Canal +.