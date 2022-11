"The Bear", cauchemar en cuisine à la sauce Disney+

Connaissez-vous cette sensation de pénétrer dans un restaurant qui ne paie pas de mine et tomber, finalement, sur une expérience culinaire marquante? The Bear est de cet acabit. La série de Christopher Storer, disponible sur Disney+ depuis le 5 octobre, n’a pas eu un écho médiatique considérable lors de sa mise en ligne.

Pas de casting trois étoiles, pas de promotion outrancière, un sujet atypique puisque l’on s’intéresse à Carmen "Carmy" Berzatto, jeune cuisinier talentueux d’un restaurant gastronomique de New York qui, à la suite du suicide de son frère, doit reprendre la sandwicherie familiale au cœur de sa ville natale de Chicago.

Dettes astronomiques, commis boulanger ambitieux, cuisinière naïve

Une fois dans les cuisines de ce boui-boui de River North, quartier populaire de Windy City, Carmy prend connaissance des tracas passés de son frère Michael et, notamment, de ses dettes astronomiques. Carmy découvre aussi son escouade culinaire: Richie, le meilleur ami de son frère qui ne supporte pas la gentrification du quartier et le changement d’écosystème local; Marcus, le commis boulanger qui rêve d’un destin de chef pâtissier; Tina, qui incarne cette vieille garde qui ne souhaite pas changer, et Sydney, une jeune cuisinière talentueuse, naïve et qui veut moderniser l’endroit.

Le site en question c’est Original Beef, un restaurant qui sert des sandwiches d’Italian Beef, recette, qui comme son nom l’indique, est née à Chicago, autour des abattoirs. Ni vraiment fast-food, ni vraiment diner, le Beef est quelque chose qui ressemble à Chicago. Chi-Town est un endroit à part aux USA, c’est la ville à la mentalité col-bleu, où Michael Jordan, les Blackhawks, les Cubs, Barack Obama et la cuisine ont une place à part.

The Bear parle un peu de tout ça à travers Carmy, ce jeune frère talentueux en proie à ses propres démons, qui ne sait pas comment redorer l’enseigne familiale. Sous l’impulsion de Sydney, Carmy met en place une brigade chère à Escoffier. Il faut réorganiser la cuisine, centre névralgique de la série.

Un épisode sept en plan séquence

Forcément, il est question de bouffe, de pièce de bœuf de dix kilos, de sauces, de cuisson, de création, de tension, de nervosité, de cadence. The Bear ressemble parfois à Cauchemar en cuisine, notamment lors de cet épisode sept incroyable, un plan séquence de vingt minutes, qui nous emmène au cœur d’un réacteur au bord de l’implosion.

Derrière sa déclaration d’amour à la gastronomie de Chicago, The Bear parle avant tout des rapports humains et de la difficulté du deuil. Carmy, jeune frangin surdoué derrière les fourneaux mais qui a dû s’éloigner à New York pour apprendre à vivre culinairement loin de son grand frère, incarne à lui seul cette difficile émancipation. Jeremy Allen White, que l’on avait déjà vu à l’affiche de Shameless, tient le rôle à la perfection. Les seconds rôles autour de lui donnent à l’ensemble une vraie tenue. Une consistance. Limite une perfection. On rit. On pleure. On souffre. On braille. On hurle.

The Bear résume parfaitement ce que peut être une cuisine en pleine heure de pointe. Mais il y a aussi cette idée de fragilité. Que la perfection d’un plat, que l’on a mis plusieurs mois à peaufiner, précède toujours une coupure d’électricité imprévue, une fuite d’eau, un incendie, une démission, une inspection de la commission d’hygiène, une critique flatteuse. Sans vraiment comprendre les ingrédients que le showrunner Christopher Storer a utilisés dans sa série, The Bear fonctionne dès le pilote et les huit épisodes s’engloutissent en moins de 24 heures. Maintenant que la table est mise, on a qu’une seule envie, que The Bear revienne pour une deuxième saison. Ça tombe bien, cette première saison se termine comme un amuse-bouche, la suite arrive.

The Bear, disponible sur Disney+.