Sur les traces de Salvador Dalí en Catalogne Portlligat et Pubol, repères intimes Nuisances et incivilités inquiètent les habitants de la vieille ville La chasse aux deux-roues garés sur les trottoirs est lancée

Après avoir mis en scène Warhol, Picasso ou Bacon, c’est à un autre maître de l’histoire de l’art que le Grimaldi Forum ouvre ses portes cet été. Avec le projet : « Dalí, une histoire de la peinture ». Une exposition qui réunira une sélection de peintures, de dessins et de photographies pour mettre en lumière la prolifique production de Salvador Dalí, décédé en 1989.

La plupart des œuvres présentées pour la première en Principauté proviendront des collections de la Fundacio Gala-Salvador Dalí, la fondation qui concentre le patrimoine dalinien, en Catalogne, sa terre natale.

Trente ans après sa mort, Salvador Dalí, qui a traversé le XXe siècle un pinceau à la main, est toujours icône du monde de l’art. Un surréaliste parfois incompris, un dandy à moustache, une figure populaire. Et les préventes écoulées en nombre ces dernières semaines pour l’exposition qui n’ouvrira que le 6 juillet en Principauté montrent l’engouement toujours actif pour le personnage et l’artiste.

Le gamin de Figueras

Pour comprendre l’homme, il faut remonter à la racine : Figueras, un petit village catalan où il est né, fils de notaire dans une famille bourgeoise, le 11 mai 1904.

Étudiant à Madrid, artiste à Paris, exilé à New York, résident à Monte-Carlo… Inexorablement, Dalí reviendra toujours vers sa Catalogne natale, dans l’Ampourdan, région baignée par la lumière toute méditerranéenne qu’aucun ciel au monde ne peut imiter. Ce sera son refuge, sa terre, son inspiration. Et son testament, par l’intermédiaire d’un musée. Un musée qu’il a imaginé, conçu et construit dans l’ancien théâtre de la ville de Figueras dès les années 60. Il s’y est investi jusqu’à sa mort. Et en a fait sa résidence éternelle.

Car sous la coupole de verre qui coiffe la salle centrale du musée, une stèle indique l’emplacement de la crypte où repose l’artiste dans cette nécropole artistique, tel un pharaon égyptien dans son tombeau.

Ce musée, finalement, c’est son autoportrait. Une vision particulière de ce qu’il était, où il a pensé chaque détail. Un million de visiteurs s’y pressent chaque année. Faisant de Figueras la capitale mondiale du maître surréaliste. Un cadeau de poids pour sa ville natale. « Dalí ne donnera pas une œuvre, mais un musée, les gens viendront y chercher mes mystères » avait-il promis au maire de l’époque qui lui demandait une toile.

Le personnage contre l’artiste

Dans la ville, on revendique presque à chaque coin de rue le régional de l’étape devenu l’enfant chéri du pays. Qui avait fait son premier atelier sur le toit terrasse de la maison familiale, face à la Rambla, dans une petite buanderie où il s’installait dans un lavoir, plein d’eau fraîche par temps de canicule, observant le paysage par une petite fenêtre.

Cette Catalogne, il y emmènera sa compagne Gala. Sa muse, son double. Un couple sans descendance mais inexorablement uni, donnant à Salvador l’inspiration et la force de son travail.

Ce qui frappe d’ailleurs dans les salles du musée, c’est l’avalanche de toiles. Sous les facéties de son personnage, Dalí était un virtuose du pinceau. S’inspirant des maîtres de la peinture pour progressivement inventer son langage artistique.

Si les masterpieces sont dans les plus grands musées du monde, la fondation a acquis de nombreuses toiles des débuts de Dalí (des années 1930 à 1950) et quelques créations de la fin de sa vie. Peut-être les plus symboliques. C’est ce que l’on verra cet été à Monaco. L’exposition d’un peintre. Parfois loin du personnage haut en couleur, vantant les mérites du chocolat Lanvin dans les années 80 à l’allure fantasque. Un personnage qui cache parfois un peu (trop ?) l’artiste. Celui qui aimait s’asseoir face à la mer et peindre.

C’est un petit paradis, vers la pointe du cap de Creus au nord de la Catalogne, le point le plus à l’est de l’Espagne. Dalí disait qu’il était chaque matin, le premier Espagnol à voir le soleil se lever, depuis un miroir face à son lit, reflétant le paysage extérieur. Bienvenue à Portlligat, son port d’attache. Sa résidence stable, où il a vécu et travaillé toute sa vie.

La fondation Gala-Salvador Dalí, ayant droit de toutes les possessions de l’artiste qui a légué son œuvre à l’État espagnol, a restauré cette maison à la fin des années 90 pour l’ouvrir au public. Un site essentiel pour comprendre le travail de l’artiste. Et son lien si particulier avec Gala.

Salvador Dalí avait élu cette petite baie balayée par la tramontane, entre terre et mer, sous une lumière naturelle irradiante comme son lieu de travail.

Ce hameau, à quelques encablures de Cadaquès, il l’avait choisi à la fin de sa jeunesse. Fâché avec son père qui le chasse de la maison de vacances, il s’installe dans ce cabanon de pêcheurs dans les années 30.

Il en fera son cocon. Agrandissant les fenêtres qui encadrent presque naturellement le paysage visible depuis son atelier où il s’attelle toute la journée. C’est le cœur de cette maison biscornue, aux murs blanchis à la chaux, pleine de recoins et de terrasses gagnées sur la garrigue.

« Je ne peux peindre qu’ici » a-t-il souvent déclaré, désignant Portlligat comme le berceau de son œuvre.

En achetant plusieurs cabanons pour créer sa maison au bord de l’eau, Dalí en a fait une œuvre originale. Une maison qui concentre aujourd’hui toute l’iconographie de Dalí et de sa muse et compagne, Gala. La maison d’ailleurs était pensée pour deux habitants, eux et personnes d’autres. Même si quelques barbecues et grandes tables à dîner laissent imaginer de la convivialité.

Autour de l’atelier, c’est un étonnant cabinet de curiosité qui jalonne la maison. Un ours polaire empaillé et couvert d’armes et de bijoux accueille les visiteurs, face à un mythique fauteuil bouche - pièce la plus représentation de l’univers Dalí - recouvert d’un tissu fleuri.

À l’étage, deux lits à baldaquins sont placés côte à côte dans une mezzanine surplombant le salon. De partout, des objets, des souvenirs et des bouquets séchés d’immortelles qui parfument la maison.

À l’extérieur, alors qu’un œuf géant coiffe le toit d’un pigeonnier, l’extravagance est de mise au bord de la piscine. Bibendum Michelin, fontaines en bouteille de vins bon marché, cabine téléphonique. Le décor est kitsch et drôle. Beaucoup plus libre qu’au château de Pubol, au sud de l’Ampourdan, l’autre résidence du couple Salvador/Gala… ou plutôt de Gala seulement.

Dalí, en effet, offre ce château médiéval à sa dulcinée pour qu’elle en fasse son refuge, son havre de repos. Et le peintre ne peut s’y rendre que quand Gala lui envoie un carton d’invitation.

Pourtant le lieu respire l’esprit Dalí. Du trône qu’il imagine pour que Gala accueille ses visiteurs dans le vestibule, aux salles de réceptions où il cache les radiateurs… par un tableau représentant des radiateurs ! Le royaume de l’absurde, où l’on voit même des éléphants sculptés se balader dans le jardin.

Pubol, ultime demeure du maestro est aussi celle de sa consécration. En 1982, Juan Carlos l’élève au rang de marquis de Pubol. Un titre honorifique créé par le roi d’Espagne pour honorer Dalí dans ce petit village d’une centaine d’habitants.

Dans le garage du château, dort encore sa Cadillac immatriculée en Principauté, souvenir de ses passages monégasques. Une voiture de collection, dans laquelle il ramena la dépouille de Gala, de Portlligat à Pubol, en 1982, pour l’enterrer dans la crypte du château.

Sa façon de lui offrir le repos éternel.

C’était prévisible. La question de l’aménagement du quai Bonaparte et de l’esplanade des Sablettes a monopolisé une grande partie de la réunion de quartier de la vieille ville, qui a eu lieu jeudi soir, à l’école Frédéric-Mistral. Dans une salle comble, des restaurateurs ont interrogé le maire Jean-Claude Guibal sur la fin des travaux du quai, arguant que les nuisances leur faisaient perdre des clients. « La deuxième phase de la dalle va être réalisée sur la partie du quai en travaux, a expliqué Guillaume Chauvin, responsable du service des grands travaux d’aménagements de la Ville de Menton. Fin de semaine prochaine, sera entamée la dernière tranche des travaux de terrassement, ainsi que le début des opérations de coffrage et de coulage de béton. L’ensemble des travaux actuels devrait se terminer fin juin, si la météo ne vient pas perturber les prévisions. »

Difficultés de circulation

Et le maire de préciser : « Ce sera alors l’occasion de demander aux restaurateurs de requalifier leurs établissements, comme cela a été fait pour les plages privées, afin de respecter une harmonie de couleurs et de style entre les restaurants. Il est conseillé aux restaurateurs d’attendre avant de faire des investissements ».

Les riverains se sont émus des difficultés de circulation engendrés par les travaux sur cette partie de la ville, mise en sens unique, qualifiant la situation d’« invivable ». Le maire a promis que des consultations seraient mises en place avec la population à ce sujet (voir ci-dessous).

Les décibels sur les places en ligne de mire

La réunion de quartier a aussi largement été consacrée aux nuisances sonores générées par les établissements de nuit et les musiciens de rue.

« L’été, on est obligé de fermer les fenêtres à cause des amplificateurs », a dénoncé une habitante.

La place aux Herbes, la place du Cap et la place Clémenceau ont été décrites comme les points noirs de la ville. Jean-Claude Guibal a précisé que les autorisations étaient données aux établissements sous deux conditions : proposer une musique acoustique et ne pas dépasser les 90 décibels. « Il faut que nous arrivions à interdire la musique électronique. Nous réglerons le problème par le biais de refus d’autorisations s’il le faut. »

De son côté, Pierre Boutillon, chef de la police municipale, a assuré que ses équipes étaient mobilisées pour lutter contre les nuisances sonores. « La police intervient régulièrement auprès des établissements de nuit pour les inciter à baisser le volume. Des PV ont été dressés. La lutte est plus difficile pour les musiciens de rue car il s’agit souvent de ressortissants étrangers. Nous manquons d’instruments légaux pour dresser des contraventions mais nous intervenons autant de fois que nécessaire quand nous recevons des signalements de riverains. »

Il a d’ailleurs invité les habitants à continuer à avertir la police municipale pour signaler ces nuisances. « Nous intervenons systématiquement quand on nous appelle. »

Lors de la réunion de quartier, les habitants de la vieille ville se sont plaints des deux-roues bruyants et mal garés. Pierre Boutillon, chef de la police municipale, a confirmé qu’une campagne de prévention avait été lancée auprès des conducteurs de scooter et de moto. « Vous avez dû le voir, nous posons des petites pancartes directement sur les véhicules avec écrit “C’est votre jour de chance”. Quand on estimera que tout le monde a été suffisamment averti, on commencera à verbaliser. » « Quand ? », se sont hâtés de demander les riverains. Cet été, a affirmé le chef de la police municipale, « le temps de faire changer ces mauvaises habitudes et surtout de créer des solutions alternatives de stationnement. » Pour rappel, l’amende prévue pour un deux-roues garé sur un trottoir est de 135e. Quant aux nuisances sonores provoquées par les véhicules trafiqués, il annonce : « En septembre, la brigade routière interviendra auprès des collèges et des lycées pour informer les jeunes sur les scooters modifiés et les risques auxquels ils s’exposent. »