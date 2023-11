Spinoff, cliffhanger, syndrome de Clair de lune... petit lexique des séries pour les nuls

Machine à café, mardi matin, Jimmy parle à Amélie sous l’œil attentif de Ludovic, Laurence, Aurore et Silana: "J’ai vu le pilote du préquel du soap opera du showrunner de la série d’anthologie avec un climax dingue et un cliffhangher incroyable." Cette conversation inventée pourrait exister. Pour la comprendre on vous donne quelques tips sur le vocabulaire très particulier des séries télé.

Spin-off

Série dérivée. C’est quand une nouvelle production reprend un personnage récurrent d’une série déjà existante pour en faire un personnage régulier d’une nouvelle série. Par exemple, "Booker" est un spin-off de "21 Jump Street" et "Hélène et les garçons" une série dérivée de "Premiers baisers".

Crossover

Production qui réunit les personnages de deux séries distinctes au sein d’un même épisode. Ainsi, prochainement, Lola Dewaere et Sara Mortensen d’"Astrid et Raphaëlle" vont croiser Julie Depardieu de la série "Alexandra Ehle" pour une enquête commune.

Cliffhangher

En anglais, on traduit ça par "accroché à une falaise, comme pour le film du même nom de Sylvester Stallone. On appelle « Cliffhangher" la fin d’un épisode dans laquelle une situation reste dramatiquement en suspens afin de donner envie frénétiquement de voir la suite. On utilise souvent cette technique avant une coupure publicitaire, à la fin d’un épisode mais, plus souvent, à la fin d’une saison. La série "24" avec Kiefer Sutherland avait réussi le tour de force, dans la première saison, de placer un cliffhangher à chaque fin des 24 épisodes. LES. 24.

Showrunner

Terme apparu dans "Variety" en 1992 et qui désigne le directeur d’écriture, ou le "patron" d’une série. En gros, le showrunner est avant tout le scénariste et créateur d’une série.

Guest

Que l’on peut aussi appeler "guest star" car il s’agit souvent d’une star du cinéma qui vient, sur un ou plusieurs épisodes, faire un clin d’œil dans une série en y jouant un rôle secondaire comme Bruce Willis dans "Friends".

Préquel

Quand la temporalité d’une série, ou d’un épisode, se déroule avant le début d’une autre série du même univers. Exemple: "Fear The Walking Dead" est le préquel de "The Walking Dead".

Série d’anthologie

Genre très populaire dans les années 1950 qui désigne une série sans personnage récurrent, principal ou régulier, et qui s’intéresse avant tout à une thématique comme "La Quatrième Dimension", "Les Contes de la crypte", "Black Mirror", "American Horror Story", "Fargo".

Binge watching

Regarder tous les épisodes d’une série à la suite sans s’arrêter.

Pilote

Premier épisode d’une nouvelle série, il a souvent valeur de test aux USA.

Revival

Faire revivre une série qui avait bien marché, s’appuyant ainsi sur le phénomène de nostalgie positive. On garde le même scénario, les mêmes personnages, la même trame mais on rajeunit le casting et on développe de nouvelles intrigues.

Spoiler

Gâcher. Quand quelqu’un révèle, volontairement ou non, une intrigue ou la fin d’un épisode, gâchant ainsi la surprise à ceux qui ne l’ont pas encore vu. Lors de la diffusion de "Game of Thrones", il fallait fuir les réseaux sociaux pour ne pas être spoilé.

Climax

Apogée, c’est le moment culminant d’un épisode, son point le plus haut en termes d’intrigue et de dramaturgie.

Soap opera

Notion américaine, que l’on peut traduire par "opéra lessive" qui s’applique à un feuilleton quotidien diffusé tous les jours de la semaine, en fin de matinée ou en fin d’après-midi et destinée, dans les années 1950, aux ménagères à domicile. "Santa Barbara" est un soap opera fantastique.

Syndrome Clair de lune

Se dit quand une série connaît une soudaine chute d’audience après que le couple tant attendu par les téléspectateurs se forme enfin, mettant fin à la période de flirt entre les deux protagonistes durant laquelle la tension sexuelle palpable est évidente et permet au duo de capter l’attention des fans. Ce syndrome a été observé pour la première fois dans la série "Clair de Lune" entre Bruce Willis et Cybill Shepherd. Par la suite, cette théorie s’est vérifiée dans "Loïs et Clark", "Madame est servie", "Une nounou d’enfer", etc.