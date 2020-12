Signée par Charles Leclerc, la monoplace de la 1.000e course de Ferrari est en vente

Le rêve de découvrir pareils cadeaux sous le sapin n’est pas à la portée de tous. Quant à celui qui décrochera le gros lot, pas sûr que le père Noël parvienne à charger son cadeau dans le traîneau.

Aussi dévoués soient-ils, ses rennes n’auront pas les reins assez solides pour trimballer autant de chevaux !

Car du 7 au 14 décembre, uniquement en ligne, ce n’est ni plus ni moins qu’une monoplace de la Scuderia Ferrari qui passera au marteau de RM Sotheby’s ! Et si l’encan est virtuel, les espèces seront bien sonnantes et trébuchantes !

En tête de catalogue, la maison de ventes propose ni plus ni moins qu’une Ferrari SF1000. Une version show car à la livrée unique, puisque réalisée pour célébrer la 1.000e course en Formule 1 de l’écurie au cheval cabré.

Le 13 septembre dernier, Charles Leclerc et Sebastian Vettel étaient entrés en piste sur le circuit de Mugello, à l’occasion du Grand Prix de Toscane, dans une monoplace couleur Bordeaux.

Une teinte qui ne devait rien au hasard puisque directement inspirée de la Ferrari 125 alignée lors du Grand Prix de Monaco le 21 mai 1950, année du premier championnat du monde de Formule 1.

"Une occasion unique"

Le show car avait été construit en deux exemplaires : celui confié à RM Sotheby’s et un autre promis à enrichir la collection du musée Ferrari à Maranello. Cerise sur le gâteau, cette version a été signée sur le capot par les deux pilotes de l’écurie italienne.

"C’est une occasion unique pour les collectionneurs, d’acquérir une pièce de l’histoire de la marque la plus titrée dans la catégorie phare du sport automobile mondial", avance le Team principal et directeur général de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto.

Un véhicule qui n’aura rien d’une occasion pour votre banquier toutefois, avec une estimation entre 150.000 et 200.000 euros. Un prix démoniaque pour ce lot n° 111 du catalogue.

Au drapeau à damier

Un peu plus accessibles, et moins encombrants, les gants, combinaison et casque de Charles "L’Éclair" sont également à vendre pour des mises à prix à 2.500 euros minimum. Autant d’objets dédicacés également par Sebastian Vettel et Mick Schumacher, fils du "Baron rouge".

Ferrari n’a pas lésiné pour alimenter cette vente intitulée "Once in a Millenium" pour souligner sa rareté. Mis à prix 25.000 euros, deux lots permettront également à leurs acquéreurs de vivre une expérience dans les coulisses d’un Grand Prix de F1 en 2021.

Début des enchères prévu le 7 décembre sur rmsothebys.com, soit juste après le dernier drapeau à damier de la saison, à Abu Dhabi.

Ferrari et RM Sotheby’s s’étaient déjà associés fin octobre lors de la vente d’une Ferrari Roma dont les bénéfices avaient été reversés à l’ONG internationale Save The Children, soutenue par le chanteur de Maroon 5 Adam Levine, et son épouse mannequin, Behati Prinsloo. 750.000 dollars destinés à soutenir des projets éducatifs.