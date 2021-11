"Service volé", la fiction qui s’inspire de la Varoise Isabelle Demongeot ce lundi soir sur TF1

Comment se retrouve-t-on au cœur d’un tel projet?

Le réalisateur, Jérôme Foulon, est un ami, on avait déjà tourné plusieurs films ensemble. J’ai lu attentivement le projet et j’estimais que c’était nécessaire de parler d’un tel sujet, c’était urgent. Ça me plaisait de jouer le gendarme qui a pris fait et cause pour Isabelle Demongeot alors que tout le monde la prenait pour une menteuse, une affabulatrice.



Il fallait du courage pour parler de ce sujet à l’époque, il en faut toujours. Et puis il fallait aussi du courage pour accepter de revenir dans la lumière, longtemps après les faits, pour parler. Même au sein de sa propre famille, ça n’a pas toujours été facile. Et puis il y a Saint-Tropez, un petit village où tout le monde se connaît. Isabelle Demongeot a eu beaucoup de courage.

Comment réagit-on à la lecture d’un tel scénario sachant que c’est une histoire vraie?

Je suis père, j’ai des filles dont une de douze ans, alors imaginer un prédateur, un monstre, capable de détruire des vies, ça vous prend aux tripes. L’effet de sidération des victimes dure des années, sans oublier la honte. Il faut tellement d’effort et de courage pour parler, pour être entendue et on le voit bien en ce moment, ça éclate de partout. Dans le sport, dans l’Église, la parole se libère. Enfin. Malgré tout, notamment avec les réseaux sociaux, il faut faire attention avec ce que l’on dit, ce que l’on relaie.

Avez-vous rencontré Isabelle Demongeot et Frank Maraval, votre personnage?

On a rencontré Isabelle, oui. Ce n’est jamais facile de voir sa vie à l’écran et elle dégage une force incroyable. J’ai également rencontré ce gendarme, il est authentique, droit dans ses bottes, humain. C’est un pilier de la justice avec une grande humanité. Cela vous met une pression supplémentaire de jouer un personnage réel, surtout quand vous le rencontrez. Même si ça reste une fiction, on ne peut pas être en-dessous. Il y a un devoir moral. C’est diffusé sur TF1, avec un large public, c’est important de donner du sens à cette histoire terrible et de la raconter au plus grand nombre. Plus on est exposé, plus on doit être exigeant.

L’actualité nous montre que le sujet est encore terriblement d’actualité avec cette joueuse de tennis chinoise, Peng Shuai, disparue depuis ses accusations de viol d’un ancien haut dirigeant chinois.

C’est un problème insondable, qui ne se limite pas au monde du sport. Un membre de ma famille a été abusé par un homme d’Eglise dans un orphelinat, ça l’a accompagné toute sa vie... Les chiffres d’agressions sexuels sur mineurs sont sans doute en dessous de la réalité, il faut étayer les droits de l’enfance et y inclure aussi la maltraitance. C’est précieux, l’enfance. Il faut prendre soin d’eux et ne pas leur transmettre cette violence. La parole se libère, c’est bien, il faut en profiter et continuer d’alerter. Le mal est partout, on le voit dans le film, car même dans une famille où tout semble aller bien, cela peut être délicat, il y a une forme d’omerta, comme dans le film Festen. Les complices sont parfois ceux qui ne disent rien, n’en parlent pas, car ils ont peur des conséquences...

En tant qu’acteur, avez-vous le sentiment d’être aussi un lanceur d’alerte?

C’est primordial de jouer ce genre de rôle, je n’ai pas envie d’être uniquement dans une société de divertissement. Si on peut se servir de TF1 et de sa puissance pour alerter sur un tel sujet, il faut jouer le jeu à fond. Après je vous dis ça en ayant le rôle du gendarme qui permet d’apporter l’affaire en justice, j’avais un rôle positif, de sauveur. C’est facile à gérer. Je salue Laurent Lucas, qui joue l’entraîneur, car s’il n’illustre pas, avec talent, le rôle du méchant, le film ne peut pas exister. J’ai déjà joué des types horribles mais là, c’est une histoire vraie, je touchais les limites de mon métier.

Comment est l’ambiance sur un tournage sur un sujet aussi pesant?

Le réalisateur est là pour ça, pour instaurer un climat de travail et il s’est entouré d’une distribution de très haut niveau. J’étais bluffé par Julie De Bona, une locomotive, qui a su prendre la dimension d’Isabelle Demongeot, même physiquement. Elle a donné une combativité incroyable à son personnage. Et comme on a tourné à une grosse cadence, on n’a pas eu le temps d’être pris par le poids de l’histoire. On a aussi conscience que l’on joue un rôle, on sait pourquoi on le fait.

Qu’est-ce qu’il faut comme projets pour vous séduire aujourd’hui?

J’aime la diversité. J’ai choisi de faire un métier où il faut composer entre de l’alimentaire de qualité et des vrais choix artistiques. Je viens de terminer Poulets grillés pour France 3, une sorte d’Arsène Lupin, une comédie policière car je suis friand du genre.

La crise sanitaire a-t-elle changé votre manière de travailler?

Je viens du théâtre et la crise sanitaire m’en prive. Globalement, le spectacle vivant est en difficulté, il est impacté et c’est dommage car on perd le lien avec le public. On se réfugie derrière des rôles à l’écran mais les lettres de noblesse de l’acteur restent le théâtre. Les planches, c’est un rendez-vous que l’on se donne, c’est là où on peut travailler nos scories car on a le temps d’élaborer un rôle, de travailler. C’est primordial de monter sur scène, surtout en ce moment. C’est le contact humain et ça manque. Avec ce que l’on traverse, on s’est habitué à la dématérialisation de nos vies, tout passe par l’écran. C’est pourquoi je crois au spectacle vivant, il répond à un manque, il a de beaux jours devant lui.

Dans quoi allons-nous pouvoir vous voir prochainement?

Meurtre dans les trois vallées, où je donne la réplique à Line Renaud, vient d’être diffusé sur France 3, c’est la suite de Meurtre à Brides-les-Bains, les gens sont friands de ce schéma, France 3 a trouvé une bonne recette. En 2022, sans doute en mars, je suis à l’affiche de deux beaux films: Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud où je joue le Général Gontier, mais aussi Diane de Poitiers de Josée Dayan dans lequel je suis François Ier entouré d’un casting incroyable: Isabelle Adjani, Olivier Gourmet, Joeystarr, Gérard Depardieu...